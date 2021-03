Achával: “La vacunación sigue avanzando en Pilar”

Impactos: 13

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (19-3-21) www.manuelalberti.com.ar – Luego del mensaje del Presidente de la Nación por cadena nacional el día de ayer, el intendente municipal, Federico Achával sostuvo que “Desde todos los niveles de gobierno estamos trabajando para que las vacunas lleguen a cada localidad, a cada barrio y a cada pilarense. La prioridad sigue siendo la salud. Desde el municipio no dudamos en destinar los recursos que sean necesarios para dar las respuestas que nuestros vecinos necesitan desde el sistema de Salud. Por eso de manera urgente hemos construido un nuevo hospital junto a la Nación y Provincia en Derqui, comenzamos la construcción del Hospital Central de Pilar y hemos abierto centros de vacunación y testeo. Sabíamos de la importancia de contar con camas y nuevos hospitales para hacerle frente al covid-19. Hoy es una realidad. Pero también sabemos que hay que seguir proyectando la ampliación del sistema para garantizar la salud. La vacunación es una realidad en Pilar. Hemos podido vacunar a todos los adultos mayores en geriátricos junto a todo el personal que allí los cuida en un trabajo coordinado con PAMI. Además, en el sistema de salud público ya llegamos al 80% del personal”. “Estamos entre los primeros distritos de la región por nuestra capacidad operativa. No vamos a bajar los brazos y seguiremos trabajando con esta intensidad en la medida que sigan llegando las vacunas al distrito” finalizó Achával.

El secretario de Salud del Municipio de Pilar, Hernán Galimberti, explicó que “Hoy el sistema cuenta con un dispositivo de 5 centros operativos que trabajan de forma descentralizada en distintas localidades (con el objetivo de acercar los centros de vacunación a los vecinos en un distrito enorme), y ya se ha vacunado a un total de 12.968 pilarenses, de un total de 70.115 inscriptos en el distrito”. “Actualmente Pilar posee una capacidad operativa de 1200 turnos diarios. Esta capacidad que logramos pone al distrito entre los primeros de la región en cuanto a cantidad y capacidad operativa de los centros habilitados. Esta capacidad se utiliza siempre priorizando al personal sanitario, mayores de 60, docentes y auxiliares docentes, fuerzas de seguridad y al grupo de riesgo comprendido entre los 18 a 59 años con patologías de base” detalló Galimberti.

Cada una de las unidades en las que se realiza el operativo de vacunación fue adaptada para cubrir los protocolos de la Provincia y todas ellas cuentan con 5 gabinetes vacunatorios.

Asimismo los centros de vacunación que están actualmente operativos en el partido de Pilar son:

El Hospital Municipal Juan C. Sanguinetti: donde la vacunación está orientada al personal sanitario tanto del sector público como del sector privado.Galimberti señaló que “A partir del trabajo realizado en el Sanguinetti se concretó el primer objetivo de vacunar a la totalidad del personal afectado al funcionamiento de las terapias intensivas, a los médicos, enfermeros y el personal de limpieza y maestranza. Además también se concretó el objetivo de vacunar a la totalidad del personal afectado al servicio de Emergencias del SAME”. El funcionario señaló que se continúa avanzando sobre el resto del personal sanitario. “Ya llegamos al 80% de cobertura de vacunación dentro del sistema de salud pública del distrito (que incluye al Hospital Sanguinetti, Hospital Falcón, Hospital Presidente Derqui, Hospital Maternal, Centros de Atención Primaria se Salud). Dentro del sistema de salud privada, resulta más difícil la estimación, debido a que el personal que lo integra cumple labores también en otras jurisdicciones y los registros varían de acuerdo al lugar en el que reciben la vacuna. De todas formas, en Pilar se encuentra garantizada la vacunación para todo personal de salud que trabaje en el distrito”.

Vacunatorio Municipal Tratado del Pilar: donde la vacunación está orientada al personal docente y a los auxiliares docentes, tanto de escuelas públicas como privadas. También se suma en este centro la vacunación orientada a fuerzas de seguridad del distrito.Galimberti sostuvo que “Se trabaja coordinando la vacunación con toda la comunidad educativa, eso incluye a los gremios docentes y IOMA con quienes trabajamos en conjunto para que los docentes concurran. La vacunación se realiza de forma diaria y permanente y ya hemos alcanzado una cobertura del 50% del personal docente y auxiliares”.

Centro de Vacunación en el Centro Cultural Federal (en Pilar centro): donde la vacunación está orientada a adultos mayores de 60 años y a personas comprendidas entre los 18 y 59 años que posean patologías de base. Los turnos para recibir la vacuna son otorgados por la Provincia de Buenos Aires en ambas categorías.”En el Centro Cultural Federal estamos trabajando con una capacidad instalada de 350 turnos diarios. Los vecinos están muy conformes porque ven un circuito de vacunación que funciona de forma adecuada y que los cuida” señaló el secretario de Salud. Centro de Vacunación Derqui: donde la vacunación está orientada a adultos mayores de 60 años y a personas comprendidas entre los 18 y 59 años que posean patologías de base. Los turnos para recibir la vacuna son otorgados por la Provincia de Buenos Aires en ambas categorías.Sobre este centro de vacunación Galimberti aclaró que “Comenzó a trabajar el 10 de Marzo y nos permite aumentar el ritmo de vacunación en forma progresiva. Allí estamos trabajando aplicando entre 250 y 300 dosis de forma diaria”.

Centro de Vacunación Del Viso: se trata del más nuevo centro de vacunación, allí la vacunación está orientada a adultos mayores de 60 años y a personas comprendidas entre los 18 y 59 años que posean patologías de base. Los turnos para recibir la vacuna son otorgados por la Provincia de Buenos Aires en ambas categorías.”En Del Viso comenzamos a trabajar el 16 de marzo, con el mismo propósito que el centro de Pilar Centro y Derqui. LLegando a más vecinos y acercándonos a ellos, teniendo en cuenta la extensión de nuestro distrito” sostuvo Galimberti. Cada uno de los centros de salud en los que se aplica la vacuna cuenta con personal sanitario capacitado específicamente para la aplicación, carga y acompañamiento al paciente en cada una de las instancias y un servicio de logística para que luego de la aplicación cada vecino y vecina regrese de forma segura a su domicilio. Además se optimizaron los recursos para bajar los niveles de ausentismo, a través del llamado telefónico y el servicio de logística.

“La pandemia no terminó. Y, como señaló nuestro presidente, debemos extremar los recaudos, no podemos permitir que el Covid-19 nos vuelva a aislar. Y para ello estamos trabajando, con el objetivo de prevenir y reducir todo lo posible el impacto de una segunda ola. Es necesario que nos sigamos cuidando y para ello es necesario un Estado presente” finalizó el intendente Achával.