Escobar: Sujarchuk anunció que el Municipio saldrá al rescate de la Asociación Civil Fiesta de la Flor

Impactos: 10

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (18-3-21) www.manuelalberti.com.ar – En un hecho histórico para el distrito, Ariel Sujarchuk anunció durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, que el Municipio saldrá al rescate de la Asociación Civil Fiesta de la Flor, acuciada en la actualidad por problemas económicos, para garantizar la continuidad del evento que distingue al partido de Escobar a nivel nacional y nuclea el trabajo de los productores locales. De esta manera, el predio floral será controlado por el Municipio, a pedido de las autoridades de la Asociación Civil Fiesta de la Flor, bajo la tutela y supervisión de la Comisión Directiva de dicha entidad.

“Ni la municipalizamos, ni la politizamos, ni me la quedé ni me la quiero quedar. Eso pasaba antes de que yo fuera intendente, cuando la boicoteaban. Nosotros pusimos la plata que en cuatro años no pusieron Nación ni Provincia, pero se llegó a un estado donde la comisión directiva dijo que no podía más. Por eso, vamos a trabajar con las autoridades para armar un modelo productivo de este predio y que vuelva a ser una fiesta permanente”, explicó Sujarchuk, en uno de los tramos del discurso que despertó mayores aplausos en todo el acto.

Un Parque Solar en la localidad de Loma Verde, otro de los anuncios

de Ariel Sujarchuk en la apertura de las sesiones del Concejo Deliberante



En el discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente Ariel Sujarchuk anunció más de 100 medidas de gobierno, entre las que se encuentra un nuevo Parque Solar en la localidad de Loma Verde, que permitirá generar energía renovable por los próximos 30 años, abasteciendo a los siete Centros de Desarrollo Infantil y otras dependencias municipales.

Además, el jefe comunal comunicó que, en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, se instalará una nueva planta GIRSU para procesar entre siete y diez toneladas diarias de residuos sólidos urbanos.

Sujarchuk también resaltó la reciente inauguración del Polo Ambiental de Maquinista Savio y el avance de las obras en el nuevo Parque Agroecológico de Loma Verde: “Queremos un Escobar sostenible para nosotros y las próximas generaciones”. Por último, anunció que se producirán más de 20 mil kilos anuales de alimentos agroecológicos en las tres huertas municipales y que se promoverán huertas comunitarias en cada UGC, entre otras medidas.