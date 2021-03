Un árbol cayó sobre su auto y parte de su casa en Diciembre y continúa reclamando al Municipio

Impactos: 7

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (14-3-21) www.manuelalberti.com.ar – El 12 de diciembre del 2020 al rededor de las 15 hs regresando de la casa de sus padres, Mariana Vask y entró a su casa ubicada en la calle San Fermín 1857 (Barrio El Rocío) de Manuel Alberti cuando a 10 minutos de haber ingresado se escuchó un ruido muy fuerte y el grito de su nieto, lo que me hizo correr inmediatamente a ver qué pasaba, y era el pequeño nieto que vio por la ventana como se caía la rama (brazo de un árbol) sobre el auto y parte del techo de la casa.

El hecho hico que no pudieran salir porque las ramas tapaban toda la puerta de la casa, el árbol había tapado por completo aplastando el auto que se encontraba estacionado adentro de la propiedad. También aplastó todo el cerco de la medianera lindera, rajó parte del piso que accede a la casa entre otros daños a su prefabricada. Llamaron a los bomberos, que no pudieron hacer demasiado porque no tenían las herramientas adecuadas, luego llegó Defensa Civil y ellos ayudaron a terminar de quitar parte del árbol que aún seguía aplastando el auto. Esto los dejó sin luz a ellos a la vecina.

Tras hacer el reclamo a la municipalidad de Pilar y donde le pidieron que realizara un escrito breve de lo sucedido pero allí comenzaría un derrotero interminable.

“Hicimos el escrito detallando lo sucedido, aclarando que teníamos fotos que comprueban lo sucedido, más el reclamo que habíamos hecho en el mes de mayo y junio a la app 147 Pilar que fue donde nos dijeron que había que hacerla” , explica detalladamente Mariana.

“Llenamos todos nuestros datos y nos dijeron que en unos 15 días pasando las fiestas ya habría una respuesta. Pasado esta fecha fuimos reiteradas veces para seguir con el reclamo y ver que sucedía, nos mandaban de una puerta a la otra, el reclamo giraba por toda la municipalidad pero no teníamos respuesta, de igual manera seguimos insistiendo, preguntando, aguantando hasta que en el mes de marzo nos dijeron que solo faltaba una firma para la resolución y que estaba en economía y ascienda, que está nos llegaría por correo.” Continuó explicando a la redacción del diario de Manuel Alberti la damnificada.

El pasado viernes 12 de Marzo, recibimos la respuesta de la municipalidad, negativa claramente no me extraña para nada, pero me aflige debido a mi situación económica actual. En un párrafo dice que no presentamos documentación, pruebas que acrediten el hecho, ni los daños hipotéticamente causados. (Cave aclarar que en el escrito que hicimos con mí marido, aclaramos que teníamos fotos de lo ocurrido y el número de reclamo que sí, lo pusimos en el escrito) nunca nos llamaron ni tampoco nos dieron buena atención las veces que fuimos, nosotros estuvimos esperando todo este tiempo para presentar las fotos, de hecho presentamos el acta de actuación de los bomberos ratificando el hecho.” enfatizó Vask.

Mediante una resolución , que según afirma la desafortunada propietaria se rechazó el reclamo en el expediente N°9029/2020 para resolver las peticiones de reparación por daños y perjuicios.

“Realmente nosotros no queremos perjudicar a nadie, solo queremos como ciudadanos que cumplimos con nuestras obligaciones que nos den el resarcimiento económico que esté episodio ocasionó y que se podía haber evitado si hubieran tomado el reclamo que se hizo.

Esto afecto mucho mí economía, yo trabajo con el auto, mí marido se quedó sin trabajo y en este momento soy el único sostén, el dinero no nos alcanza para terminar el mes, y encima esto! Yo estoy reclamando lo que es justo, el árbol es MUNICIPAL, y cayó dentro de mi casa provocando estos daños.” finalizó indignada la vecina, que espera una respuesta del Municipio.