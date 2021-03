Achával en el inicio del ciclo lectivo: “Recuperamos un Estado que transforma el presente y construye el futuro”

Impactos: 6

Diario de la la ciudad de Manuel Alberti (2-3-21) www.manuelalberti.com.ar) – El intendente Federico Achával acompañó a toda la comunidad educativa que empieza las clases en Pilar. Lo hizo junto a los alumnos, docentes y familias de la Escuela N° 30 de Derqui, donde destacó: “Estamos hoy acá demostrando que hay un Estado que los acompaña y que va a estar a su lado en este camino. Un aula en condiciones y recién pintada, en la que a ningún chico le falten los útiles o un manual, es símbolo y materialización de un gobierno que quiere alentarlos a que tengan todo para aprender y crecer. Recuperamos un Estado que entiende que la escuela es el lugar en donde no solamente transformamos el presente sino que además construimos el futuro”. A continuación, el jefe comunal visitó también las escuelas 22 y 11 de esta localidad.

Luego de un año de pandemia, en el cual el mundo atraviesa una compleja situación sanitaria, el intendente destacó que “Iniciar el ciclo lectivo con presencialidad nos permite soñar con una vida en comunidad. Somos absolutamente conscientes de que hay que mantener todos los cuidados pero al mismo tiempo hoy recorremos las escuelas de Pilar para conversar con los directivos y docentes sobre las condiciones en las que encontraron los establecimientos educativos y saber si cuentan con la tranquilidad necesaria para encarar este año escolar”, agregó el primer mandatario local.

En relación a la entrega gratuita de útiles escolares a los alumnos de primer grado y de los manuales a todos los alumnos de 6º grado de las escuelas públicas de Pilar, Achával manifestó: “Estamos dando continuidad a una política que apuesta a que el futuro del distrito y del país depende de que ninguno de los chicos abandone la escuela. Después de todo lo que hicieron las familias para cuidarnos durante la pandemia, no podemos permitir que la deserción escolar sea porque a los vecinos se les complique o la plata no alcance para pagar los libros y útiles. Y eso involucra darle continuidad a la universalización del SAE para que a ningún estudiante le falten las energías para poder estudiar, crecer y desarrollarse”.

Por su parte, el subsecretario de Educación, Damián Espíndola, declaró: “Hay una decisión política de invertir en educación. Volvemos hoy con mucha alegría a la escuela que en el 2020 estuvo siempre presente en los momentos más difíciles. Los trabajadores de la educación y las familias vuelven a escuelas que están en mejores condiciones que las que tenían. Trabajamos en las cuestiones del cuidado, edilicias y también en el acompañamiento pedagógico entregando libros y útiles escolares. Los alumnos son los protagonistas y los que van a construir un Pilar más igualitario por el que tanto nos esforzamos”.

“El municipio trabajó intensamente para que esto sea posible con el Consejo Escolar, la Jefatura Distrital, los inspectores y la subsecretaría de Educación durante el verano. Queremos que las escuelas estén en condiciones para recibir a todos. Lo hacemos convencidos de que no hay nada más lindo que la sonrisa de un chico y que a partir de la educación forjamos futuros y generamos políticas de igualdad par todos y todas”, finalizó el intendente de Pilar.