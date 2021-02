Manuel Alberti saluda a la Antártida

Impactos: 54

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (21-2-20) www.manuelalberti.com.ar – Este domingo el periodista, escritor, historiador y conductor de TV José Cuello, organizó una salutación especial para la Base Esperanza en la Antártida la cual contó con la presentación del Ballet El Resero en un colorido baile.

Esta propuesta se realizó en el marco del Día de la Antártida Argentina, fecha que se celebra cada 22 de febrero y tuvo como epicentro el Monolito a la memoria del Presbítero Manuel Alberti en la plaza libertador San Martín.

El número artístico se grabó y se editó para ser emitido el lunes a las 21 hs. a través del canal de youtube www.youtube.com/josecuello dónde será tomado por la base Antártica a la misma hora.

En ese sentido esta salutación responde principalmente al gesto tenido por el personal de la Base Esperanza el pasado 11 de julio de 2020, momento en que, en plena pandemia, Cuello presentó su libro “Manuel Alberti, presbítero del encuentro” de manera virtual, uniendo dos continentes (América y la Antártida) con una comunicación desde allí emitida, sumada a otras del Regimiento de Granaderos a Caballos y el Regimiento de Patricios.

“Pensé que sería una linda oportunidad de agradecerles por recibir mi libro y por enviarnos una comunicación desde su base y yo poder ahora volver a unir los continentes en este 2021, haciéndoles llegar nuestra tradición mediante un baile del Ballet local” manifestó el periodista y escritor.

El Ballet “El Resero” tradujo el profundo agradecimiento en una colorida coreografía que se emitirá y estará disponible a partir del 22 de febrero y que cuenta con la gracia y la delicadeza de sus bailarines (Mariela Jara, Jéssica Ruíz, María Spelizini, Marga Álamo Rocha, Antonia Sureda, junto a Alejandra Rano, Daniel Moyano) en el improvisado escenario dejaron en claro que la localidad respira tradición.

“Como siempre el Ballet El resero haciendo cultura, y en esta oportunidad homenajeando a nuestros Héroes en la Antártida Argentina en su día. Pasamos un momento lindo y agradable y estamos muy agradecidos por la convocatoria” expresó Francisco Rivero, fundador y principal bailarín del grupo folclórico Albertino.

El particular número artístico llamó la atención de vecinos y transeúntes que oficiaron de improvisado público alegremente en la mañana del domingo de la plaza.

“Me encantó la propuesta de enviar un baile a la Antártida, fue un honor haber bailado en la localidad de Manuel Alberti. Llevo el folclore en el alma, bailo desde chica y hacía muchos años que no me presentaba en público por eso agradezco al Ballet que me permitió sumarme y a José por proponérmelo y convocarme” dijo emocionada Alejandra Rano, quién junto a su esposo Daniel llegaron desde Pilar para bailar.

EL link directo de visualización del estreno es: https://youtu.be/p4jwHXuyACM pero cabe aclarar estará disponible a partir del 22 de Febrero a las 21 hs.

“Siento que en momentos donde Manuel Alberti, parece estar olvidado en muchos aspectos, aportar propuestas como estas, hacen que la gente siga creyendo en que hay un futuro prometedor si nos lo proponemos y que podemos dejar todo lo malo del pasado o por lo menos aferrarnos a la idea de algo positivo como lo es la cultura en nuestro humilde pueblo. Realmente estoy agradecido con nuestros compatriotas y con nuestros bailarines” agradeció, reflexionó y finalizó el referente vecinal, José Cuello.