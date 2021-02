José Cuello se reunió con ingenieros militares de Campo de Mayo por las inundaciones en Manuel Alberti

Impactos: 33

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (19-2-21) www.manuelalberti.com.ar – Este viernes por la mañana el Periodista, escritor, historiador y conductor de TV Albertino se reunió en PUERTA CUATRO con el Cuerpo de INGENIEROS del Ejército Argentino de Campo de Mayo. La intención de Cuello fue presentar datos y situación de las condiciones de la localidad de Manuel Alberti cada vez que la localidad atraviesa fuertes lluvias.

A casi una semana de la torrencial lluvia que anegó varias calles y que provocó que muchos vecinos perdieran sus pertenencias bajo más de 40 centímetros de agua, el vecino de Manuel Alberti fue recibido por el Mayor Julio Peletay Pintos, Ingeniero Militar y el Teniente Coronel Tomás Obregón.

Durante un lapso de dos horas analizaron en conjunto los datos aportados por Cuello, quién como escritor e historiador local conserva y volcó sobre la mesa de trabajo. En ese sentido con la experiencia y la táctica de la milicia se procederá a realizar mediciones y comparaciones con datos históricos y especialmente de planimetría para validar (o no) una propuesta del vecino.

El periodista Albertino también propuso la creación de una estación de alerta temprana con la ubicación de un pluviómetro en la zona de mayor conflicto (Calle Cattaneo) para poder predecir la “creciente” y así poder estar alerta ante el avance de la masa de agua creciente disparando un alerta automática a DEFENSA CIVIL o BOMBEROS por ejemplo.

Por otro lado comienza un ciclo de medición continua de variables climatológicas (temperatura, lluvia caída, humedad relativa ambiente, etc.) a los fines de crear un registro local.

“Estoy aportando mi granito de arena como vecino en una situación que me da tristeza, toda cuanta cultura pueda yo haber aportado para mi localidad y mi distrito, no sirve de nada cuando veo que los vecinos tienen el agua en las rodillas dentro de sus casa. En esos momentos (ahora y desde hace muchísimos años) lo que menos necesitan es cultura y siento que todo mi esfuerzo no vale la pena” manifestó José Cuello.

“Tomé esta iniciativa porque creo que puedo sumar algo positivo más que la cultura que aporto siempre, no lo hice antes porque no es mí función, sino de los representantes que nos gobiernan sin importar el periodo o el color político… Hago esto por mis vecinos, pero sinceramente también para probarme a mí mismo que puedo ser útil acercando una solución y no ser parte del problema…” agregó.

El vecino de Manuel Alberti calificó cómo “más que positiva” la reunión de hoy, misma que generó gran alegría entre muchas personas que se vieron afectadas por el agua desde siempre.

“Quiero agradecer a nuestro EJÉRCITO ARGENTINO que siempre está preparado para ayudar, en especial a quienes me recibieron en su despacho para tratar de colaborar con un problema de años que cada vez se hace más recurrente y problemático”, finalizó Cuello.

Con los resultados relevados pronto se comenzará un informe el cual el periodista pondrá a disposición de autoridades Provinciales o a quién lo requiera, incluso los datos resultantes serán compartidos con otras localidades de todo el país que puedan estar pasando por situaciones hídricas parecidas.