Falleció el joven Mirko iglesias

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (8-2-21) www.manuelalberti.com.ar – El domingo a las 23 horas aproximadamente dejó de existir el joven y querido por todos en Manuel Alberti, Mirko Iglesias. Según su entorno familiar el deceso fue a raíz de una obstrucción intestinal que se habría complicado y no pudo ser revertida la gravedad de la situación. Mirko se encontraba en silla de ruedas porque sufría un trastorno hereditario caracterizado por la debilidad muscular creciente que, generalmente, se manifiesta en los niños varones. No existe al momento una cura, aunque sí tratamientos que permiten mejorar la calidad de vida del paciente. Mirko gracias a al amor de su familia, amigos y vecinos pudo acceder a tratamientos con células madres para mejorar su condición y siempre fue un luchador en ese sentido. Esta vez la vida le dio un desafío que no pudo superar.

Según trascendió sus restos serán velados por la tarde en tortuguitas. Siempre será recordado por su simpatía y valentía