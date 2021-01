Escobar:Muere un peligroso delincuente tras tirotearse con la Policía en una fiesta clandestina

Impactos: 6

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (31-1-21) www.manuelalberti.com.ar – En la madrugada del domingo, personal policial de la Comisaría 4° de Maquinista Savio abatió a un peligroso delincuente que efectuó disparos contra las fuerzas de seguridad cuando ingresaron a una propiedad en la que se desarrollaba una fiesta clandestina.

Alrededor de las 3 AM el dueño de la vivienda, ubicada en la calle Las Lilas a 2900, alertó al 911 que uno de los participantes de la fiesta estaba armado y disparaba en los fondos del terreno. Pese a la voz de alto emitida por los agentes, el hombre desoyó la orden y continuó con los disparos, provocando un enfrentamiento en el que perdió la vida y no se lamentó bajas ni heridas en el personal policial. Entre las pertenencias del malviviente, de 35 años y con antecedentes por homicidio y venta de estupefacientes, se encontró un revólver calibre 32 y un arma “tumbera”.

Tras la intervención del SAME Escobar, que constató el fallecimiento, y de la Gendarmería, que peritó el escenario del hecho, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora. La investigación está a cargo del fiscal Claudio Audjian.