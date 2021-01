La Asoc. Civil Rinconcito del Pilar comenzó el año solidariamente ayudando a adultos mayores

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (7-1-21) www.manuelalberti.com.ar – Este Jueves 7 de enero por la mañana la Asociación Civil Rinconcito del Pilar de Manuel Alberti comenzó formalmente el año de una manera caritativa y solidaria con ayuda para sesenta adultos mayores de distintos barrios de la localidad.

La asistencia consistió de la entrega una bolsa con alimentos que contenía pastas, pan, facturas dulces, budines y masas secas que fueron donadas por la “Panadería y confitería Rocca” de Pepe Calabró de Del Viso. A dicha donación, Rinconcito del Pilar agregó cajas de puré de tomates y otros alimentos para que los “Abuelitos” puedan tener un almuerzo nutritivo y rico, incluyendo un dulce postre.

“Hoy por la mañana recibimos esta importante donación de un comerciante solidario de nuestra vecina localidad de Del Viso y estamos muy agradecidos porque pudimos repartirla junto con otras cosas que nuestra Asociación Civil aportó para este grupo de sesenta adultos mayores que están muy desamparados…”, expresó emocionado Diego Vivas, integrante de Rinconcito del Pilar.

“Esto es una ayuda y una pequeña sonrisa en este comienzo de año para nuestros queridos abuelos, pero realmente nos duele en el alma sólo poder ayudar a un grupo limitado. No disponemos de tantos recursos para poder asistir al resto que hoy nos quedaron sin cubrir. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, tal vez no sea mucho pero lo hacemos, y lo hacemos de corazón hasta donde nuestras fuerzas nos alcanza. No vamos a bajar los brazos y seguiremos ayudando desde nuestra institución todas las veces que podamos con lo que tengamos”. Finalizó.