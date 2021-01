Escobar: Cambios en el gabinete del Ejecutivo Municipal

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (5-1-21) www.manuelalberti.com.ar – En el primer día hábil del año, el intendente Ariel Sujarchuk anunció cambios en el gabinete del Ejecutivo Municipal con el objetivo de profundizar la transformación del partido y modernizar la gestión a través de nuevas prestaciones y servicios para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del distrito.

Entre los anuncios más relevantes se destaca la asunción de Nicolás Serruya como secretario de Seguridad y Prevención Comunitaria, un área donde Graciela Cunial seguirá trabajando como asesora en la planificación estratégica de nuevos programas y acciones a mediano y largo plazo. Abogado de 34 años y vecino de Ingeniero Maschwitz, Serruya estará acompañado por el subsecretario Horacio Martínez y por el comisario Víctor Benedetti como director general. Martínez tiene 54 años, 35 años de experiencia en la Policía Bonaerense y es comisario general y superintendente de la Región Norte Interior desde 2016. Se especializa en la lucha contra el narcotráfico. En tanto, luego de ser jefe distrital de Policía entre 2016 y 2020, y con más de 20 años en la fuerza bonaerense, Benedetti ya estaba ligado a la gestión municipal a través de su cargo de asesor.

“Quiero agradecer y destacar la labor de Graciela Cunial al frente del área de Seguridad y Prevención Comunitaria en estos cinco años de gobierno. Junto a ella concretamos una transformación histórica en todo el partido de Escobar, con la incorporación de recursos humanos y tecnológicos, así como la implementación de experiencias innovadoras, como Ojos y Oídos, el COE, el Scanner Móvil y la división canina, todas iniciativas que hicieron de nuestro distrito un referente provincial en la lucha contra el delito y el narcotráfico. Ella seguirá ligada a la gestión, ya no en el fragor del día a día, sino volcando toda su trayectoria en planificar acciones y programas que nos pongan siempre un paso adelante para garantizar la paz y armonía de nuestra comunidad”, expresó Sujarchuk.

La ex defensora del Pueblo, Rocío Fernández, también se suma a la gestión municipal como subsecretaria de Acceso a Derechos Ciudadanos, Mediación Vecinal y Transparencia. Dependerá de la Secretaría de Gobierno que encabeza Javier Rehl. A su cartera también se incorpora Marcela Giudice como directora general de Educación.

En tanto, Gastón D’Aquino se abocará a la Agencia Municipal de Planificación Urbana y Espacio Público, mientras que el área específica de Vivienda y Hábitat estará bajo la órbita de Diego Benítez, actual secretario de Planificación e Infraestructura. Supervisada por Gabriel Pérez, se creará una Coordinación de Inspecciones de Industria, Comercio y Obras Particulares que remitirá directamente a Sujarchuk. Ese organismo tendrá por subsecretario a Sebastián “Harry” Martín. Juan Carlos “Chicharra” Toledo vuelve a ser titular de Defensa Civil y su lugar al frente de la Dirección de Licencias de Conducir lo ocupará Leandro Vergottini.

Por su parte, Moisés Catelotti se suma como director del área de Juventud (compartirá funciones con Micaela Bradichansky). La Reserva Educativa de Ingeniero Maschwitz tendrá un nuevo titular: el ex consejero escolar Mauricio Gutiérrez. Al mismo tiempo se crea la Unidad Ejecutora del programa nacional Potenciar: al frente estará Claudio Pérez.

En las Unidades de Gestión Comunitaria (UGC) también habrá cambios: Andrés Mucilli asume al frente de la UGC 1 de Belén de Escobar y Paula De Lorenzo será la titular de la UGC 26 de Loma Verde, ya que Lucas Lenzini estará al frente del DOT de esa localidad y Ruben Hallu retoma labores como asesor educativo en la gestión municipal.

“En 2021 encaramos nuevos desafíos con las mismas energías y fuerzas con las que cinco años atrás comenzamos a construir las bases del Escobar del Centenario. En este tiempo consolidamos un equipo donde más allá de los cargos y las funciones lo que realmente prevalece es la honestidad, capacidad de trabajo y vocación de servicio para ampliar derechos e igualar oportunidades en cada rincón del distrito”, concluyó Sujarchuk.