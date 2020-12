Achával: “Tuvimos un Estado presente y humano”

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (28-12-20) www.manuelalberti.com.ar – El intendente Federico Achával reflexionó sobre el primer año de gestión del Frente de Todos en el Municipio, atravesado por la pandemia de coronavirus y la importante refuncionalización del sistema de salud municipal, y de cara a las obras que se desarrollarán durante el 2021.

“Este año fue muy difícil para todos, signado por una pandemia que nadie esperaba y de la que nos hicimos cargo con la firme convicción de priorizar la vida y la salud. Empezamos ya con un enorme desafío, el de zanjar la herida del hambre después de cuatro años de políticas neoliberales que empobrecieron a nuestro pueblo, pusimos en marcha el Consejo Argentina y Pilar contra el Hambre para atender la necesidad en la mesa de las familias. Con esa mira, no descuidamos lo que siempre dijimos es una prioridad para nosotros, nuestra identidad. Se cumplió el bicentenario del Tratado del Pilar, que festejamos con alegría, haciendo parte a los pilarenses de esta marca histórica que nos atraviesa”, expresó Achával.

“Pero, a poco de haber asumido, llegó el coronavirus y debimos enfocar todos nuestros esfuerzos en darle pelea de la mejor manera. Así no sólo refuncionalizamos el Sanguinetti y todo el sistema de salud, sino que sumamos centros de diagnóstico y derivación, centros de aislamiento, articulamos todo el sistema de salud para que trabaje coordinadamente en pos de salvar vidas. Y son cosas que quedarán más allá de la pandemia: hoy los derquinos tienen su primer hospital municipal, una deuda histórica que saldamos en medio de esta emergencia. El Estado estuvo más presente que nunca atendiendo también la economía de las familias, con distintos programas como Comercios Cuidados; fortaleciendo como nunca la labor solidaria de tantas mujeres que se ponen al frente de los merenderos y comedores, con el programa María Romero; con la entrega de netbooks para que nuestros chicos puedan seguir estudiando en la distancia, y con el SAE universalizado por primera vez en la historia. Nos ocupamos de las preocupaciones de nuestra gente, con la mirada puesta en incluir y en garantizar derechos, porque esa es la visión de un Estado humano”, agregó el intendente.

Achával destacó que “Pese a los desafíos, pudimos acercar el Estado a quienes lo necesitan, trabajando codo a codo con Provincia y con Nación. Pero este año tan difícil no hizo que releguemos nuestros sueños: trabajamos y trabajamos hasta poner en marcha las obras que marcarán a los pilarenses: en esta gestión Pilar tendrá su Hospital Central sobre Panamericana, ampliando muchísimo la capacidad de atención sanitaria. Pilar tendrá su Universidad Nacional en el Instituto Pellegrini, donde estudiarán y nos llenarán de orgullo nuestros jóvenes. La localidad de Lagomarsino tendrá su club municipal, para incluir a todos los vecinos, y una muestra de que trabajaremos para que el Estado llegue con deporte y cultura a cada localidad. Llegará el tren al Parque Industrial para potenciar mucho más nuestro motor productivo. Invertimos más de 500 millones de pesos en seguridad, que suman 100 nuevos patrulleros y equipamiento para cuidar mejor a nuestros vecinos. Y con el plan de luminarias todo Pilar se encenderá”.

Finalmente, el mandatario reflexionó: “Viene un tiempo de crecimiento y de desarrollo para todos los pilarenses, el 2021 nos llena de esperanza. Seguiremos presentes en cada barrio, junto a las familias, garantizando derechos. Entre todos, pondremos a Pilar de pie”