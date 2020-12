Los lideres de JxC en el cierre de año de La Pilarense

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (23-12-20) www manuelalberti.com.ar – De Bullrich a Carrió, la agrupación que conduce Matías Yofe, recibió apoyo y felicitaciones de los líderes de Juntos por el Cambio en su plenario de fin de año.

Importantes referentes de la política nacional se dieron cita el martes 22 en una quinta de Villa Rosa, donde integrantes de la Agrupación La Pilarense celebraron su ‘Plenario de la Juventud 2020’, bajo la consigna “Unidad y Batalla Cultural”.

“Estamos muy contentos, porque fue un plenario muy importante, con una convocatoria mayor a la esperada y una organización impecable a cargo de nuestros jóvenes”, expresó Matías Yofe, líder de La Pilarense, quién continuó detallando que “no sólo pudimos disertar y trabajar sobre lo necesita Pilar y el País sino que los miembros de la agrupación obtuvimos un regalo de navidad anticipado: recibimos el apoyo y el reconocimiento explícito de nuestros referentes nacionales”.

Patricia Bullrich, Presidenta del Pro, fue la encargada de abrir oficialmente el Plenario, y -en consonancia con el lema del mismo, Unidad y Batalla Cultural- detalló el espíritu frentista del espacio e hizo énfasis en “ser valientes para que los cambios se realicen en serio en cada una de las áreas, porque para eso somos cambiemos”.

Bullrich celebró el trabajo que se hace en Pilar y auguró que el protagonismo de sus dirigentes trascenderá las fronteras del distrito: “Acá en Pilar hay una agrupación que esta dispuesta a ser CAMBIEMOS y no SIGAMOS… Asi que estoy segura que el año que viene va a ser un año muy importante para LA PILARENSE, en Pilar y en la Provincia de Bs. As. también”, expresó la ex ministro ante el generalizado aplauso de la concurrencia.

Bullrich fue secundada en las disertaciones por el joven dirigente Damián Arabia, ex Director Anticorrupción de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación quien expuso acerca de la importancia de los jóvenes en puestos de toma de decisión y fundamentó la importancia de la pedagogía en la política como medio para legitimar la gestión.

Para cerrar la mañana disertó Oscar Martínez, enviado especial de la embajada de Venezuela. El expuso la situación que viven los jóvenes emigrantes venezolanos y recordó las consecuencias que puede tener una oposición desunida

Tras el receso del mediodía, fue el turno del Diputado Provincial Lucho Bugallo (CC-Ari), quien promovió “Dar la batalla y recorrer el conurbano bonaerense” e impulsó el apoyar y promover “modelos como los de Toty Flores en ‘La Juanita’ y no como los de Grabois”.

Cierre motivador y mediático

El Plenario tuvo un desenlace distinto a los acostumbrados en la política local, ya que los encargados de cerrar el evento fueron los destacados periodistas / influencers Álvaro Zicarelli y Eduardo Prestofilippo ‘El Presto’, que con estilo ácido e informal fueron los más esperados por los jóvenes.

En disertación del destacado dirigente y del periodista, se arengo e incentivo a dar la batalla cultural, decir las cosas por su nombre y combatir la falta de libertad, todo mientras subían vivos a sus redes desde el mismo lugar y dando su apoyo incondicional a Yofe y su equipo.

Lilita Carrió tampoco quiso estar ausente, aunque participó a través de un vídeo, donde agradeció a la agrupación por todo el trabajo realizado e invitó a los presentes a “seguir ayudando porque que en el amor, la fe, la caridad y el reconocimiento del otro está la salvación del mundo”

Hernán Lombardi (ex Ministro de Turismos y Ex Secretario de medios) estaba entre los oradores pero no llegó por motivos personales. Aunque ya había visitado Pilar la semana pasada para conversar con Yofe y sus militantes en un café de km 50.