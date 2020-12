Achával le entregó su primer DNI a un vecino de 25 años de Derqui

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (15-12-20) www.manuelalberti.com.ar – El intendente Federico Achával le entregó hoy su DNI a un vecino de Rivera Villate, Presidente Derqui, que accedió por primera vez a su documento nacional de identidad, cumpliendo así el Estado con este derecho fundamental. Junto al director nacional del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer), Santiago Rodríguez, el intendente se acercó hoy a entregarle su DNI a Brian Maidana, de 25 años.

Achával comentó que “Brian se acercó durante los festejos por el Tratado del Pilar y nos contó que con 25 años nunca había logrado tener su DNI, por trabas burocráticas. Hace un par de años se había acercado al Municipio, le habían dicho que le iban a resolver el problema y eso no ocurrió. Brian nos decía lo complejo que es llevar adelante la vida sin el DNI, para conseguir trabajo por ejemplo, él es albañil y es padre de una chiquita de dos años, a quien no había podido ponerle su apellido por no tener documento. Hoy, traerle el DNI es una enorme satisfacción, esta es la puerta de entrada para el reconocimiento de un montón de derechos”.

Por su parte, Rodríguez señaló que “Esto se inscribe en una política del gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior que encabeza Wado de Pedro, que tiene que ver con el derecho a la identidad. Trabajamos distintas herramientas e iniciativas en ese sentido, y como decía Federico, esta es la puerta de entrada a muchos otros derechos, a la asignación universal por hijo, a beneficios de la ANSES, a poder trabajar. Estas políticas solo se pueden llevar adelante si se articulan territorialmente, como ocurre en Pilar, para trabajar en conjunto para garantizar el derecho a la identidad”.

“Esta acción muestra la decisión de un gobierno nacional que tiene la mirada puesta en quienes más lo necesitan. Seguiremos articulando entre el gobierno nacional y el Municipio para llegar al pueblo, garantizando derechos”, cerró Achával.