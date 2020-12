Árbol aplastó un auto y causo daños en una vivienda de Manuel Alberti

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (13-12-20) www.manuelalberti.com.ar – Todo ocurrió el sábado a las 15:30 hs en una vivienda ubicada en la calle San Fermín al 1800 (y san Ignacio) del Barrio “El Rocío” de Manuel Alberti cuando un árbol cayó y aplastó un auto causando muchos daños.

En ese sentido la vecina damnificada manifestó “Ayer pasamos por un momento realmente de mucha tensión, se cayó una rama gigante de un árbol municipal, adentro de mí propiedad aplastando mí auto estacionado rompiendo parte del techo de mí casa, medianera de reja, y piso de la casa, a mí vecina también se le cayó parte de este tronco dejándonos a las dos sin luz, con los cables pelados.”

“Dejaron un tronco de una magnitud peligrosa colgando del pilar de mí vecina y mí medianera, sin luz y así se fueron…pero para ellos ya no era peligroso…. Edenor solo pudo conectar la luz de mí casa porque mi torre conservó el caño dónde conectan la luz. Hemos hecho varios reclamos al 147 pilar, de hecho me comunique personalmente y me dijeron que los reclamos solo se hacían por la app… Tengo mí hijo que juega en el jardín y gracias a dios el no estaba ahí cuando esto ocurrió porque lo aplastaba…hacía 15 minutos que habíamos llegado que mentimos el auto y luego ocurrió este desastre. Los árboles municipales dependen del mantenimiento del municipio, nunca hicieron nada, tienen un tamaño realmente peligroso, cada viento y tormenta pasamos preocupados y más ahora después de esto, el árbol está torcido y apunta hacía mí casa, como así también al de mí vecina ” finalizó muy afligida.