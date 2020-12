Achával: “Un año en el que acompañamos y recuperamos el Estado para los pilarenses”

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (10-12-20) www.manuelalberti.com.ar – El intendente municipal, Federico Achával, manifestó el día de hoy, al cumplirse un año de su asunción al frente del Municipio de Pilar que: “En un año muy difícil, donde lo que predominó fue la situación creada por la pandemia y la necesidad de reconstruir un sistema de Salud que no existía, nosotros no pusimos excusas y nos hicimos cargo. Hicimos lo que pensamos y sentimos desde nuestras convicciones, desde un proyecto político nacional y provincial. Y eso que hicimos fue garantizar un estado presente y humano, que se haga cargo”.

El mandatario sostuvo que: “Pusimos el municipio en marcha para los pilarenses. Trabajamos cuidando a nuestros jubilados, y principalmente acompañando a quienes más lo necesitan, a quienes fueron postergados en los años de neoliberalismo y que ahora más que nunca necesitaban una mano. Una mano que los ayude en la alimentación, que garantice salud y educación”. “Nosotros pensamos el desarrollo desde quienes menos tienen, desde los últimos, que son quienes más lo necesitan. Somos un gobierno que no mira para otro lado, que se hizo y se hace cargo de los problemas, que toma las decisiones que hagan falta para garantizar derechos. Y es justamente eso lo que hicimos durante este año en que hemos desterrado esa mirada del Estado que con la excusa de la eficiencia dejó de lado a tantos vecinos, negándoles derechos y posibilidades de crecimiento”. agregó Achaval.

El mandatario finalizó marcando un horizonte para lo que viene el próximo año afirmando que: “Hoy trabajamos para llegar a todos, estando presentes en cada barrio, para construir un municipio más solidario, para facilitar la vida de cada vecino. Y desde ahí fomentar el desarrollo, con todos, para todos, desde cada localidad. Estas convicciones son las que nos definen, así pensamos y así actuamos. Entonces, lo que viene para el próximo año también tiene que ver con esto, con un Estado que se pone al hombro la pospandemia y la recuperación, que va a colaborar con cada sector para la recuperación de la Argentina que queremos. Tenemos tantos sueños por delante que queremos convertir en políticas que favorezcan a la gente. Durante este año que termina sembramos las bases para poder crecer, porque no perdimos el foco, pusimos la prioridad en nuestra gente, en todas nuestras localidades, conocemos Pilar y somos conscientes de todo el trabajo que tenemos por delante”.