Marcha en Pilar para pedir la vuelta a clases presenciales 2021

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (26-11-20) www.manuelalberti.com.ar – Desde Padres Organizados Pilar ,anunciaron una marcha el próximo sábado para solicitar que se defina el comienzo de clases presenciales en 2021.

“Es importante seguir dándole visibilidad a la falta de definiciones y planificación relativas al pedido concreto de la vuelta a la escuela. No podemos permitir que la respuesta de nuestros dirigentes sea que “es un despelote” por un lado y que por el otro que se hable de que harán más capítulos de zamba y mejorarán la conectividad. La formulación del petitorio es clara, regreso a la escolaridad presencial, desde ya qué todo lo que complemente y mejore suma y es bienvenido, es decir esta buenísimo capitalizar las herramientas que han desarrollado nuestros docentes para continuar la escolaridad en tiempo de pandemia. Pero no nos dan respuesta al pedido puntual, omiten discutir sobre la ausencia del estado en el caso de los chicos que no han tenido acceso a la escolaridad o que no les han dado los materiales, cuadernillo, etc. Desoyendo el informe SAP, el aumento de los registros de violencia intrafamiliar, abusos… no se puede tapar el sol con un dedo. Nuestros niños, niñas y adolescentes NECESITAN están en las aulas con sus pares, el daño que le estamos haciendo es tremendo. Ellos que no son factor de riesgo, quienes tienen menor incidencia comprobada de afección por parte del covid-19 los han encerrado, los han invisibilizado.” manifestaron desde el grupo que realiza la convocatoria.



“Es tiempo de que la dirigencia gobierne, no ideologice todo bajo un discurso. Si quedarse en casa es no morir, a los datos nos remitimos, lean los informes de los profesionales idóneos en cada materia, y sobre eso generen políticas de estado. Somos tristemente únicos en el mundo”. Agregaron

La convocatoria está fijada para el 28 de Noviembre a las 18 hs. en el puente del KM 50 de Pilar