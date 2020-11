Achával acompañó el inicio de la revinculación educativa en Derqui y Astolfi

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (12-11-20) www.manuelalberti.com.ar – En el marco del comienzo de la revinculación de actividades educativas no escolares en el distrito, el intendente Federico Achával estuvo presente en la Secundaria n° 16 de Presidente Derqui y la N° 11 de Villa Astolfi, en donde compartió la jornada junto a los alumnos y a los trabajadores de la educación que de este modo empezaron a retornar a la presencialidad. Cabe señalar que Pilar es de los primeros municipios dentro del AMBA, y el primero de los gobernados por el Frente de Todos, en iniciar las actividades socioeducativas de revinculación en las escuelas, trabajando en conjunto con el gobierno provincial.

“La revinculación social en espacios abiertos de las escuelas, con todas las medidas que permiten hacerlo de manera segura, es una gran oportunidad para que nuestros chicos y chicas vuelvan a encontrarse personalmente, entre ellos y con sus docentes, para afianzar ese vínculo que los une, de compañerismo y de aprendizaje y crecimiento en conjunto, entre pares, que es también lo que permite la escuela, la formación humana de nuestros jóvenes. La revinculación también permite prepararnos para la nueva etapa que viene ahora, retomar la presencialidad y las rutinas, de cara al próximo año y la pospandemia, que nos encontrará más unidos y habiendo superado este desafío entre todos”, destacó el intendente.

Y añadió que “En este año tan difícil, signado por la pandemia, no dejamos de trabajar ni un solo día para garantizar el derecho a la educación. La continuidad pedagógica nunca se detuvo, por lo que le estoy muy agradecido a la comunidad educativa, que puso el hombro como nunca. Para los chicos fue también todo un desafío, en el que supieron estar a la altura, y tuvieron el compromiso no sólo de seguir aprendiendo sino de cuidarse y cuidar así la salud y la vida de sus familias. La unidad y la solidaridad son fundamentales en ese camino”.

Hoy regresaron a las escuelas alumnos en grupos reducidos y al aire libre, para participar de las actividades socioeducativas (artísticas, deportivas, recreativas, de apoyo u otras). En los primeros tres días, son 19 las escuelas que empiezan este tipo de actividades, tras haber entregado un proyecto para tal fin y su posterior aprobación. Para la semana próxima serán 30 los establecimientos en haber iniciado la revinculación.

La presencialidad es voluntaria, y respetando rigurosos protocolos, como la toma de temperatura previo al ingreso, el máximo de diez estudiantes por grupo, el distanciamiento, uso de tapabocas, la disposición de elementos de sanitización, un tiempo máximo en la escuela de 90 minutos (incluyendo entrada y salida), la provisión de agua potable y espacios con sombra para el desarrollo de la actividad.

Por otro lado, el mandatario también participó de las actividades de apoyo escolar que a partir de esta semana se dictan en el distrito, a través del programa Tarea de Todos, que conecta a las familias que requieren un apoyo pedagógico con jóvenes con voluntad de ayudar y brindar esas clases, con la capacitación y asistencia de gremios docentes.

Finalmente, Achával expresó: “Vamos a seguir trabajando desde el Estado para que cada vez más jóvenes tengan un futuro con más igualdad y para garantizar el derecho a la educación pública para todos”.