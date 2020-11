Achával: “El Estado hace un enorme esfuerzo para acompañar a cada uno que lo necesita”

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (9-11-20) www.manuelalberti.com.ar – La seguridad social es uno de los ejes a partir del cual el Estado busca llegar a los sectores más desprotegidos, sobre todo en este contexto de pandemia, en el cual la ANSES viene realizando un enorme trabajo en nuestro distrito. Desde este organismo, se invirtieron entre marzo y octubre unos $4.434.620.350 en Pilar, en concepto de IFE, ATP y Bono Salud, herramientas pensadas especialmente para atender esta situación extraordinaria. Esto se suma a las prestaciones habituales del organismo, como jubilaciones, pensiones y asignaciones, por las que la ANSES invirtió $1.103.041.173 en el distrito durante el mes de octubre.

El intendente Federico Achával se refirió al tema y señaló que “El esfuerzo que realiza el Estado para asistir a cada uno de los que lo necesitan es enorme. En Pilar, estas herramientas permiten darle la mano a un jubilado, a una madre, a un trabajador informal, y decirle que no está solo, que hay un Estado presente pensando en políticas públicas para acompañarlo, empezando por los últimos para llegar a todos”. Y añadió: “El anuncio de nuestro Presidente de incluir a cerca de un millón de niños en la asignación universal es una prueba de ello, es el Estado yendo a buscar a los más vulnerables, es darle tranquilidad a las familias, es garantizar derechos y es no mirar para otro lado, para incluir a todos”.

Cabe señalar que en Pilar hay más de 75 mil beneficiarios de asignaciones familiares, entre asignación universal por hijo, asignación por embarazado, por desempleo, por cónyuge y prenatal. De este campo, hay en el distrito 21.182 titulares de AUH, que corresponden a 38.827 niños, niñas y adolescentes alcanzados por este derecho.

Por su parte, la titular de ANSES en Pilar, Rosario Beláustegui, expuso que “Estas políticas de protección social permiten llegar a miles de familias pilarenses con una asistencia directa desde el Estado. En este contexto de pandemia, se generaron nuevas herramientas para acompañar a la gente, como el IFE, del cual más de la mitad de los beneficiarios pilarenses son trabajadores informales, así como el ATP destinado a los trabajadores registrados, políticas que suponen un enorme esfuerzo pero que buscan no dejar a nadie desprotegido en esta situación extraordinaria”.

En ese sentido, cabe señalar que el Ingreso Familiar de Emergencia ha alcanzado a 76.668 beneficiarios en Pilar. En tanto, a través del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción 6 se llegó a 12.173 trabajadores de 679 empresas del distrito. El sexto pago del ATP implicó una inversión de $ 238.541.802.

Cabe señalar que la ANSES se encarga todos los meses del pago a más de 33.700 jubilados y pensionados pilarenses, así como de otros programas de asistencia, tales como PROGRESAR y Programa HOGAR.