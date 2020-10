Achával firmó nuevas actividades que, con protocolos, funcionarán en Pilar

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (12-10-20) www.manuelalberti.com.ar – En el marco de los anuncios realizados por los gobiernos nacional y provincial sobre las medidas sanitarias a seguir adoptando en el contexto de la pandemia, el intendente Federico Achával firmó hoy una serie de decretos que autorizan, mediante protocolos de cuidado, distintos rubros.

“Para salir de esta crisis tenemos que contar con tres cosas: un Estado presente, un Gobierno protector y un pueblo solidario. Al igual que el primer día, la prioridad sigue siendo la salud y el cuidado de la vida. No debemos subestimar al virus ni ignorarlo, tenemos que seguir dándole pelea, unidos entre todos, hemos hecho un gran esfuerzo hasta aquí y no debemos bajar los brazos” resaltó Achával.

Y señaló que “Gracias al enorme esfuerzo de un pueblo solidario que respeta las medidas de cuidado, al extraordinario empeño de los trabajadores de la salud y a un Estado nacional, provincial y municipal que amplió enormemente la capacidad del sistema sanitario, hace cinco semanas hay una reducción leve en los casos del Gran Buenos Aires. Eso nos permite dar un paso más en algunos sectores, siempre con los protocolos necesarios, y mientras lo siga permitiendo la situación epidemiológica. Ante un rebrote, no vamos a dudar en retroceder, para disminuir la propagación del virus”

Restaurantes y bares al aire libre

El servicio se ofrecerá solamente en lugares al aire libre, estará prohibido dentro de espacios cerrados. Se establece una separación mínima entre las mesas de 2 metros de distancia. Además no se podrá contar con más de 4 personas por mesa a no ser que se trate del mismo grupo familiar conviviente. Además se establece que no se podrán ofrecer servicios de salad bar o islas de autoservicio. Los protocolos establecen además que los propietarios de los locales deberán garantizar que el uso de los sanitarios se realice de a una persona por vez y su desinfección antes y después de cada uso, además de proveer al personal de los correspondientes cubrebocas, que deberán usar en todo momento, y material sanitizante como alcohol en gel. Se deberá además controlar la temperatura de forma diaria de todo el personal y capacitarlo para que no incurran en posibles acciones que aumenten las posibilidades de contagio.

Gimnasios al aire libre

Se permitirá que los establecimientos puedan organizar actividades físicas al aire libre, siempre en grupos reducidos de no más de 10 personas y con el adecuado distanciamiento social.

Personal auxiliar de casas particulares

Se autorizará la prestación del servicio del personal auxiliar de casas particulares. El empleador garantizará el suministro de los elementos de protección, además de la no utilización del servicio de transporte público para llegar al domicilio. Si alguien en el domicilio presenta síntomas compatibles con COVID-19 la prestación del servicio se deberá suspender de forma inmediata y se deberá dar aviso a las autoridades sanitarias.

Obras y construcción

Se habilita la actividad en obras privadas de construcción para viviendas multifamiliares y de obras privadas en parques industriales. El empleador garantizará que el personal no utilice el servicio de transporte público y deberá, como en los casos anteriores, garantizar el uso de los elementos de protección sanitaria y el cumplimiento de los protocolos de distanciamiento social dentro de las obras, además de dar aviso inmediato a las autoridades sanitarias en caso de detectar algún caso con síntomas compatibles con COVID-19.

Reuniones sociales al aire libre

Se autorizan las reuniones y encuentros sociales al aire libre en grupos de hasta 10 personas. Todos los integrantes del grupo deberán cumplir con las debidas normas de protección sanitaria como el uso de cubrebocas y el distanciamiento entre personas y en ningún caso podrán utilizar el transporte público para trasladarse.

Acompañamiento a las Trayectorias y Revinculación pedagógica (ATR)

Con el fin de fortalecer la continuidad pedagógica de jóvenes estudiantes de Pilar se declaró de interés municipal al programa ATR y se instruyó a la subsecretaría de Educación a que instrumente las medidas que resulten necesarias para la implementación del programa, siempre con la mirada puesta en la promoción de la vinculación de los estudiantes con los establecimientos educativos. Los acompañantes tendrán un grupo reducido de estudiantes a su cargo y los visitarán dos veces por semana a fin de ayudarlos en las dificultades que hayan experimentado y recuperando un vínculo fundamental. El programa ATR además se complementará con el programa local que impulsa el Municipio de Promotores de la Educación, recientemente aprobado en el Concejo Deliberante, y que apunta a la articulación entre las familias que requieren apoyo escolar y los jóvenes que se dispongan a prestar el mismo, colaborando así con su comunidad.

“Agradezco enormemente el esfuerzo hecho hasta ahora por estos sectores. Y le pido a cada uno de los pilarenses que siga cumpliendo más que nunca con el uso del tapabocas, el distanciamiento y todas las medidas preventivas, porque el virus sigue estando y contagiando. Desde el Estado nacional, provincial y municipal estamos adoptando todos los días acciones para la reactivación económica, el fortalecimiento del sistema sanitario, la educación, la asistencia en los barrios, en definitiva para estar cerca de quienes más lo necesitan. No aflojemos y sigamos cuidándonos”, cerró el intendente.