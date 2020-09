Escobar: Alberto Fernández, Axel Kicillof y Ariel Sujarchuk inauguraron el Hospital Municipal Presidente Néstor Carlos Kirchner

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (29-9-20) www.manuelalberti.com.ar – En la localidad de Maquinista Savio y bajo estrictos protocolos de bioseguridad, el intendente Ariel Sujarchuk inauguró oficialmente, junto al presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, el nuevo Hospital Municipal Presidente Néstor Carlos Kirchner, la obra más importante en materia de salud que se realizó en la historia del partido de Escobar. El nuevo centro sanitario, con tecnología de última generación, brinda prestaciones médicas a 28 mil afiliados de PAMI del partido de Escobar y de toda la región.

El acto contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner; el jefe de gabinete de ministros Santiago Cafiero; los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Ginés González García (Salud); el ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollan; la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich; intendentes bonaerenses; legisladores; concejales de todos los bloques políticos, y funcionarios nacionales, provinciales y municipales del área de salud.

“Estoy muy feliz porque si bien este es el séptimo centro de salud que me toca inaugurar como intendente, cuando empezamos con este proyecto en medio de la pandemia todos me decía que estaba loco. Pero estamos para eso, para afrontar los desafíos más difíciles y hacernos cargo porque no gobernamos para las redes sociales ni para las próximas elecciones sino para las próximas generaciones. Y a menos de un mes de que se cumplan los diez años de la partida de Néstor le hacemos este homenaje. Cuando él vino a Escobar visitó la Escuela Técnica 3 y le preguntó a la directora qué necesitaba. Ella le contestó que hacía falta un edificio y ese edificio lo inauguró después Cristina. En esa escuela ahora se hacen los biombos que separan las camas de este hospital. A los vecinos y vecinas que preguntan qué diferencia hay entre nuevo hospital y la clínica que funcionaba antes les respondo que ahora hay tecnología, hay equipamiento, pero sobre todo hay dignidad y a cada paciente que ingresa se los trata como corresponde. Por eso seguimos escribiendo la historia de Escobar en el libro de la vida, trabajando unidos para poner la Argentina de pie, la provincia en marcha y para que el partido de Escobar siga floreciendo en cada rincón”, expresó Sujarchuk, quien en abril pasado tomó la decisión de municipalizar la ex Clínica San Carlos, con el apoyo del Gobierno Nacional a través del PAMI, y de la Provincia por intermedio de su Ministerio de Salud

“Quiero agradecerle a Ariel por haber tenido esta idea, por pensar un Estado que se preocupe por darle salud a su gente, que se interese porque no se pierdan las fuentes de trabajo y por animarse a entender que a veces no se puede solo. Y entonces Ariel pidió la ayuda que necesitaba y le respondimos desde el PAMI, desde la Provincia y desde la Nación. Porque todos entendimos lo que planteó el intendente para consolidar este hospital que venimos a inaugurar a pocos días que se cumplan diez años de que Néstor nos dejó. Y sentimos algo especial hoy, porque esto es lo que Néstor me enseñó a hacer cuando fui su jefe de gabinete. Nunca ocultó aquella premisa de Eva Perón: donde hay una necesidad nace un derecho. Y todo esto lo pudimos hacer unidos, porque la pandemia nos demostró que unidos podemos hacer grandes proezas, que tenemos una formidable épica como pueblo cuando nos levantamos juntos para seguir caminando. Lo que hace falta es que todos nos arremanguemos, nos pongamos de pie y hagamos un esfuerzo para construir un gran país de una vez por todas. Este Hospital porque es un ejemplo de lo que podemos hacer unidos en pos de un objetivo común, porque este edificio no es un discurso, es más salud para los vecinos de Escobar en Maquinista Savio, la zona que parecía más olvidada del distrito. Y si hoy, cuando la pandemia todavía no se fue, tenemos la suerte que todos los argentinos puedan ser atendidos es por lo que fuimos capaces de hacer en todo este tiempo”, manifestó el presidente Fernández.

El gobernador Axel Kicillof sostuvo: “Siempre que venimos a Escobar es para hacer algo original, importante y relevante que marca la historia de este distrito. Cuando empezó esta pandemia yo ya sabía de esta clínica porque Ariel me había contado que no funcionaba bien. Acá se había tomado la salud como un negocio, se recibía dinero del PAMI, pero no iba a parar a los pacientes ni al personal ni al equipamiento. Esto era una vergüenza. Esta clínica se caía y el Estado municipal intervino para sostenerla, gracias a un intendente con agallas que tomó la decisión. Hacía falta reconstruirla y lo hicimos. Hoy tenemos en este hospital 95 camas ocupadas con el mejor trabajo médico, la mejor infraestructura y la atención que se merecen. No me lo contó nadie, lo vi yo en Escobar con un Estado presente que se puso a trabajar para que en medio de esta pandemia trágica a nadie le falte atención”.

Por último, Luana Volnovich aseguró: “Hoy recuerdo la historia dramática de este lugar, las imágenes del horror que todos vimos, la desidia, el abandono… Por decisión del gobierno nacional y provincial, y principalmente por el gobierno municipal ahora aquí hay amor, hay gestión, hay acceso a la salud. Y entonces más allá del nombre, aunque se llamara Hospital de Escobar, en un mejor homenaje que le podemos hacer a Néstor Kirchner. Y creo que como intendente Ariel hizo honor a aquello que Néstor decía y hacía, y que tiene que ver con la resolución de los conflictos cotidianos y resolver cada día los problemas de los vecinos”.

Desde que la Municipalidad se hizo cargo de la gestión del centro de salud, se realizó una inversión superior a los 150 millones de pesos, con aportes propios del Municipio, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y el PAMI. Así, se ampliaron las prestaciones médicas del NCK, que desde ahora cuenta con nueva sala de Hemodinamia con angiógrafo digital, un nuevo quirófano de Cirugía Cardiovascular, la creación de una Unidad Coronaria con siete camas, cada una de ellas con respiradores microprocesados y monitoreo multiparamétrico, y de un nuevo acceso para ambulancias.

Además, se incorporaron 16 nuevos respiradores, triplicando así la cantidad de equipos para combatir distintas patologías (entre ellas el Covid-19), se creó un laboratorio de biología molecular que ya lleva realizado más de 7100 testeos y se sumaron camas de internación: hoy tiene 101 plazas. Se renovaron integralmente las instalaciones eléctricas, pluviales, cloacales y termomecánicas, se refuncionalizaron sectores y se pintaron habitaciones y pasillos con material antibacterias. Por último, la Municipalidad de Escobar intervino toda la fachada del edificio y el espacio público adyacente, con la construcción de nuevas veredas, dársenas de estacionamiento, luminarias LED, mobiliario urbano y señalética.