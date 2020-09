Marcha frente al Municipio: Piden protocolo para reestablecer las clases presenciales

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (21-9-20) www.manuelalberti.com.ar – Protocolo Ya: Es el pedido de quienes se manifestaron frente a la Municipalidad de Pilar en el día del estudiante. Aseguran que la convocatoria se hará todos los días lunes hasta que se establezcan las condiciones sanitarias para que los alumnos puedan gozar del derecho a la educación, aunque sea al aire libre.

Eligieron el Día del estudiante para hacer la primera manifestación frente a la Municipalidad de Pilar. Madres, padres y alumnos del último año de colegio secundario marcharon para reclamar por el derecho a la educación. Aseguran que será la primera de todas las que hagan falta “hasta ser escuchados y obtener una respuesta”, y convocan a la comunidad a sumarse con sus cacerolas, bombos y banderas, todos los lunes a las doce del mediodía.

Lo que piden, afirman, es básico: que se cumpla lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que es el derecho a enseñar y aprender, algo que se ha convertido en una tarea faraónica en tiempos de pandemia.

Según las declaraciones de los presentes, es menester que las autoridades pongan a disposición los recursos con los que cuentan para generar un espacio de contención y aprendizaje seguro: “si a nosotros se nos ocurren mil ideas ¿Cómo no se les van a ocurrir a ellos, que son los expertos? Se puede disponer un sistema de turnos, que vayan por tandas, en diferentes horarios, al aire libre, dos veces por semana al menos. Si con tan buen criterio ya se han podido establecer protocolos para actividades deportivas no veo el impedimento para hacerlo con la educación” asegura Claudia Amado, madre de dos hijos del ciclo secundario.

“Nos convocamos de manera espontánea. Mi hijo cursa sexto año del secundario, necesitamos con urgencia que se trate este tema desde la posibilidad de acción, desde la responsabilidad y el cuidado, para que estos chicos puedan volver a las aulas y tengan un cierre de su vida escolar, están emocionalmente muy afectados por todo lo que esperaban vivir en este ciclo tan anhelado, muchos de ellos ya ni quieren conectarse por zoom, dicen que su año está perdido” cuenta Danisa Pedruzzi, mamá de Dante.

Lo cierto es que las estadísticas acompañan este sentir. Una encuesta llevada a cabo por la Fundación Ineco establece que ocho de cada diez chicos sufren síntomas de ansiedad y angustia. El adolescente se siente solo en un momento en el que la identificación con sus pares es clave. Al preguntarle a los manifestantes por qué gran parte de los hijos no estaban presentes, las respuestas fueron contundentes: “dicen que para qué, si a nadie le importa. Hemos agotado los recursos para levantarles el ánimo. Necesitan ya de sus pares y de sus docentes, no podemos esperar indefinidamente a que salga una vacuna”.