Ayuda solidaria en Manuel Alberti: Rinconcito del Pilar sigue mimando y ayudando a los Adultos Mayores

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (17-9-20) www.manuelalberti.com.ar – Cómo lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo la Asociación Civil Rinconcito Del Pilar de Manuel Alberti, vuelve a estar al lado de los adultos mayores, esta vez con la entrega de otra ayuda solidaria. Se trató de bolsas con verdura y alimentos no perecederos que comenzaron a entregar desde las 9 de la mañana hasta las 18 hs y alcanzando a 160 beneficiarios.

Con mucha fuerza de voluntad, amor y recursos propios intentan llegar a muchas personas pero tienen un límite en su capacidad.

Con la ayuda de voluntarios realizaron la movida que duró toda la jornada del jueves 17 de Septiembre y en ese sentido el referente social Diego Vivas manifestó: “Lo que más me gratifica es el amor y cariño que dan nuestros abuelos cuando le acercamos una ayudita, no hay nada más lindo que un abrazo de un abuelo (en este caso a la distancia). Algunos en agradecimiento me obsequiaron calabazas cultivadas por ellos con semillas que han recibido el año pasado desde nuestro Rinconcito del Pilar, evidenciando un ciclo de amor, agradecimiento reciproco”

La jornada solidaria para con los adultos mayores tuvo una sorpresa extra ya que a cada “abuelita” se le regaló un clavel de cara a la llegada pronta de la primavera para alegrar un poco sus días.

Desde la Asociación Civil se mostraron satisfechos por haber podido ayudar con lo que tienen a mano y resaltaron que garantizaron la implementación de protocolos de seguridad en todo momento y enfatizaron que no utilizaron fotos de los beneficiarios para mantener su privacidad y ayudar sin intenciones políticas ni religiosas.