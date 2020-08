Malvinas Argentinas: Ayuda para escuelas privadas en el contexto de pandemia

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (13-8-20) www.manuelalberti.com.ar – Autoridades de la Subsecretaría de Educación del Municipio de Malvinas Argentinas se reunieron con representantes legales de escuelas de gestión privada del distrito, para informar acerca de las medidas que se han tomado desde el ejecutivo municipal para ayudar a los establecimientos en el contexto de pandemia.

Por eso se les comunicó que, en primer lugar, se eximirá a las escuelas de gestión privada del pago de tasa de seguridad e higiene 2020. Además, se autoriza la apertura de los establecimientos educativos privados para el cobro de cuotas, respetando protocolos correspondientes. En tercer lugar se los exime de los recargos de derechos de construcción. Y por último, se anunció la creación de una mesa distrital de DIEGEP.

El subsecretario de Educación local, Daniel Morard, comentó: “A pedido del intendente presentamos estas cuatro medidas. Ayuda que no tengan que pagar la tasa de seguridad e higiene durante todo el 2020; la eximición de los recargos por ampliaciones y construcciones que han hecho las escuelas y no han regularizado sus trámites ante el Municipio. Siempre se cobra una multa por no declarar las nuevas construcciones, pero ahora se los exime de todo pago de recargo para que puedan regularizar esa situación”.

“Además se aprobó el protocolo sanitario para que puedan abrir las administraciones de las escuelas para el cobro de cuotas, ya que era un pedido que nos hacían. Y por último se está armando una mesa distrital para charlar diferentes temas, no solo relacionados con el Covid”, completó Morard.

En la jornada que se realizó en el Salón Auditorio del Palacio Municipal, también estuvieron presentes el inspector jefe regional, Martin Pastrone; el director general de Educación, Alfredo Sánchez y el secretario de Obras Públicas y Planificación Urbana, Roberto Caratozzolo.