Manuel Alberti y Grand Bourg unidos por jóvenes con pasión hacia los “Colectivos”

– Por José Cuello-

“Bondis de Zona Norte” es una particular idea que surgió de una joven pareja de amigos, la Albertina Micaela Casella de 23 años de edad y el Granburguense Leonel Guerra de 24, al descubrir que en las redes sociales había perfiles de colectivos de distintas zonas, pero no de Zona Norte.

Con la creación de una Página en Facebook y otra en Instagram comenzaron tímidamente el 27 de diciembre de 2019, temiendo que el proyecto no funcionara. Lentamente y con mucho esfuerzo la página fue creciendo y sumando seguidores y fans.

Al poco tiempo contaron con la ayuda de Tyhara (hermana de Leo) conformando así el Staff definitivo. Ellos toman fotografías, administran la página y editan turnándose con las tareas para mayor eficiencia.Su objetivo es que se hagan conocidas las líneas de Zona Norte, incluyendo también un poco de historia de las mismas. Tanto por Instagram como por Facebook.

Los creadores del proyecto afirman que las redes sociales son una gran herramienta para poder llegar a la gente e invitarlos a que se animen a meterse en este mundo tan interesante y su intención es poder llegar a las personas para que luego puedan dejar su huella en la página, ya sea animándose a fotografiar a un colectivo, comentando cómo empezó a gustarle e incluso hasta que puedan hacer sus propias cuenta de colectivos. La idea principal es compartir esta alegría, historia y pasión a cada persona y también para que comprendan que va más allá de un transporte público. Los objetos cuentan historias y nuestra meta es poder compartirlo con todos.

“Me genera mucha alegría haber entrado en este mundo de los medios de transporte. Ahora presto mucha atención a detalles que antes ignoraba: las tazas, volantes nacarados, parasoles, entre otras cosas. Porque detrás de todos esos objetos hay un por qué: la pasión por los colectivos” expresa Micaela.

La idea lleva recién siete meses de vida con una meta claramente cumplida “Ser una familia enorme que comparte la misma pasión”. Con la vista puesta a futuro, esperan que se siga sumando mucha más gente y que las personas puedan darle el espacio que se merecen a los colectivos. Ya que va más allá de un transporte, consigo traen historia.



“Cuando se me ocurrió la idea de crear Bondis de Zona Norte, no pensé que iba a tomar la repercusión que tomo. Es una alegría inmensa es lo que me ayuda a estar cuerdo en esta cuarentena, estoy pendiente todos los días de la semana quiero que siga creciendo porque es lo primero que cumplo a rajatabla y me gusta hacer descubrí nuevas cosas como editar y sacar fotografías. Es un placer compartirlo con Micaela y mi hermana (Tyhara) y mi deseo también es que muchas más unidades puedan obtener las calcomanías de la cuenta – Bondis de Zona Norte – ” Cuenta también y sueña el joven Leonel.

Intagram: @BondisZonaNorte Facebook: Bondis de Zona Norte