Malvinas Argentinas: Médico del Hospital de Trauma ya donó plasma tres veces

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (23-7-20) www.manuelalberti.com.ar – Gabriel Giovanardi (M.P. 552866), es médico residente de segundo año del área de Cirugía General del Hospital de Trauma y Emergencias “Dr. Federico Abete” de Malvinas Argentinas, y contrajo coronavirus al regresar de un viaje desde República Dominicana hace unos meses.

“Cuando volví ya estaba impuesta la cuarentena obligatoria a quienes regresaban del extranjero. Al cuarto día comencé con síntomas, fiebre, tos seca, asique inmediatamente activé el protocolo, me hisoparon y dio positivo. Mantuve la calma, por suerte me recuperé rápido y con dos hisopados negativos pude retomar la actividad asistencial en el hospital. Cuando llegué estaba todo cambiado, salas que antes eran de cirugía ahora eran de clínica médica, todo preparado con el protocolo para Covid”, cuenta.

Dada su vocación nata para ayudar a otros, Gabriel se convirtió en donante de plasma, no una vez sino tres. “Cuando me enteré que estaban haciendo el tratamiento con plasma, me puse a disposición. Fui el primer día, me tomaron una prueba de sangre para ver si tenía anticuerpos y como servía no lo dudé y fui donante tres veces. Recomiendo que si la gente lo puede hacer y ayudar al otro, lo haga. Teniendo la posibilidad de donar no veo por qué no hacerlo. No cuesta nada, no duele y podés salvar vidas”, afirma.

Los pacientes recuperados de coronavirus que deseen donar plasma pueden comunicarse con el Servicio de Hemoterapia de Malvinas Argentinas al 4469-9600, interno 407 (las 24 horas), o al 11-4035-1675, de lunes a viernes de 08 a 12 horas. 64 personas ya recibieron plasma en el distrito.