Malvinas Argentinas: El Municipio trabaja en la obra de la calle Batalla de Maipú

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (20-7-20) www.manuelalberti.com.ar – El intendente Leo Nardini, comentó: “Durante la inspección del equipo de Obras Publicas se determinó que había que desarrollar una nueva obra hidráulica y que había que cambiar la trama del pavimento existente para que quede como corresponde. Serán 140 metros lineales de nueva cañería. Pero mas allá de eso lo importante es que el peligro que existía en la calle ya no va a estar más”.

Por su parte, Roberto Caratozzolo, secretario de Obras Públicas y Planificación Urbana de la comuna, explicó: “Se está haciendo la reparación de cañería, cambio completo de toda la traza, las cámaras nuevas, relleno y compacto, y carpeta asfáltica. Históricamente siempre hubo hundimiento frente a la plaza y alrededores por una cañería mal ejecutada, hecha con materiales incorrectos que no eran de hormigón, lo que no le daba resistencia. Ahora se hizo un recambio completo de la cañería, no un parche. Y además de mayor diámetro, para que tenga más capacidad y mayor resistencia. El objetivo es que quede una obra durable y no se haga siempre un parche atrás del otro. Además significaba un peligro por la ubicación del mismo, al lado de la plaza”.

De esta manera, el Municipio solucionará un problema que se arrastraba desde hacía años, el cual afectaba la seguridad de quienes transitaban por la zona. Se estima que en dos meses la obra pueda quedar terminada.