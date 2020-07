Achával: “En esta nueva fase seguiremos trabajando para salvar vidas”

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (19-7-20) www.manuelalberti.com.ar – El intendente Federico Achával se refirió a la nueva fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio anunciada hoy por el gobierno, en el marco de la lucha contra el coronavirus. “Estamos atravesando una pandemia sin precedentes, que nos impone un desafío enorme, del que elegimos hacernos cargo, priorizando la salud y la vida de las personas”, destacó. La nueva fase establece una apertura escalonada de actividades, hasta el 2 de agosto. En ese sentido, Achával remarcó que “En esta nueva etapa de aislamiento, seguiremos trabajando para salvar vidas. Seguiremos con firmeza en la estrategia de testeo y detección temprana de casos, incluyendo el aislamiento de los positivos, con un minucioso seguimiento epidemiológico de todos los casos del distrito. Además avanzaremos en un trabajo progresivo para la habilitación de actividades, como explicaron el Presidente y el gobernador. Pilar es uno de los conglomerados industriales más importantes del país. Y eso implica reactivar la producción de bienes que son muy necesarios, y también el refuerzo de la Obligatoriedad de avisar al municipio en caso de la existencia de un caso sospechoso para que el municipio active los protocolos que constan de aislamiento, sanitización y desinfección y cierre preventivo. Es muy importante que mantengamos la vigencia de los protocolos para la protección de la salud de los trabajadores y obligación de toda industria de asegurar los medios de transporte para los trabajadores, para evitar el uso del transporte público”.

El jefe comunal enfatizó que “Desde el Estado municipal tenemos un compromiso ineludible con lo humano, que orienta cada una de las decisiones que tomamos desde el primer día. Decidimos trabajar día y noche para refuncionalizar el sistema sanitario, para ampliar muchísimo la capacidad de respuesta para casos agudos y leves, para diagnosticar y detectar tempranamente los casos. Para cuidar a cada uno de los vecinos de Pilar”. “Lo estamos haciendo con distintos programas de acompañamiento, como Comercios Cuidados, la asistencia alimentaria en los barrios y con la universalización del sistema alimentario escolar, con el programa de apoyo a las residencias de adultos mayores, con todos los controles en la vía pública y en los establecimientos comerciales y productivos. Pero fundamentalmente, poniendo de pie un sistema de salud que proteja a cada vecino que lo necesite, y que pasada la pandemia, seguirá cuidando a todos”, agregó.

“El esfuerzo de cada uno de los ciudadanos fue y es enorme, y eso nos permitió salvar vidas. Vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance desde el Estado para acompañar ese esfuerzo”, continuó Achával. Y añadió que “Este esfuerzo sirvió porque fue de todos. Las medidas del Estado no hubieran alcanzado sin el apoyo de nuestros vecinos, y su esfuerzo no hubiera sido suficiente sin el acompañamiento de un Estado presente abocado a cuidar a todos. Como dijo el Presidente, nadie dejó desamparado al de al lado, y tenemos que seguir así, más unidos que nunca. El Estado seguirá ayudando a los trabajadores, a los comerciantes que debieron bajar sus persianas, al vecinos que le cuesta llevar un plato de comida a su mesa; no dejaremos abandonado a nadie”.

“Estamos lejos todavía de superar este problema. El aislamiento nos permitió reforzar nuestro sistema sanitario, y en eso seguiremos trabajando. Las camas, respiradores, insumos, espacios de atención como un nuevo hospital y centros de testeo que hemos sumado estos últimos meses salvaron muchísimas vidas, y esa es nuestra prioridad. Sigamos cuidándonos entre todos”, finalizó el intendente.