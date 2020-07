Pilar, uno de los distritos más testeados

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (14-7-20) www.manuelalberti.com.ar – A 10 días de su inauguración, el Centro de Testeo Covid 19 de Derqui, ubicado en la Plaza Teófilo Tolosa, se encuentra trabajando a plena capacidad, intensificando la búsqueda activa de casos sospechosos de covid-19 en Pilar, con el objetivo de aislar rápidamente a esas personas y evitar así la propagación del virus. Y, al mismo tiempo, seguir reforzando el sistema sanitario y los espacios de detección y atención del coronavirus.

El nuevo Centro de Testeo está destinado exclusivamente al diagnóstico de casos sospechosos de covid-19 y su posterior derivación, entre este centro, el de Tratado del Pilar y el ubicado en el Km 46 de Panamericana se realizan unos 1400 testeos semanales lo que ubica al municipio como uno de los distritos más testeados. Los vecinos se pueden acercar sin turno previo, pasando por un sistema de triage, a través del cual se hacen una serie de preguntas al paciente. Luego se lo traslada a los consultorios donde se realiza el hisopado, oral y nasofaringio, es decir a través de la boca y las fosas nasales; y de ser necesario, es derivado a un centro de salud o aislamiento para su atención.

Los criterios epidemiológicos para la atención de los pacientes consisten en la detección de síntomas como fiebre de 38°, diarrea, náuseas, pérdida de olfato y gusto, para saber si responden a la infección; y si tuvo contacto con una persona con covid positivo en el lapso de 14 días. El resultado de los hisopados se brinda a los vecinos de manera telefónica, generalmente dentro de las 72 horas de realizado el test.

El personal de Salud que trabaja en el Centro afirmó sobre su funcionamiento que: “Esto está bien organizado y están bien distribuidos los espacios para que los pacientes no tengan contacto entre sí, y también para proteger a todo el personal que está trabajando sea de un trabajador de salud, administración o de infraestructura”. “Los vecinos de Derqui se acercan, de manera práctica y cómoda y se van conformes, porque todo está bien organizado para realizar hisopados constantemente” agregaron.

La recepción del Centro de Testeo por parte de los vecinos de Derqui también es positiva. “Muy buena la gestión en el Centro, quienes me atendieron han sido muy educados, indicándome el paso a paso. Uno a veces puede tener miedo de venir a hacer esto, pero la atención fue muy buena, no me puedo quejar. Tener algo así en Derqui es un orgullo” afirmó un vecino luego de realizarse el chequeo.

El Centro de Testeo de la Plaza Teófilo Tolosa es un eslabón más en el sistema sanitario público de Pilar, el cual fue refuncionalizado para contener y atender los casos de covid-19 que se presenten en vecinos del distrito. Existen hasta ahora otros dos centros de testeo y derivación, el primero en Villa Buide, y el segundo en el km. 46 de Panamericana, el cual funciona con un novedoso sistema que permite realizar los controles y test sin descender del vehículo. En Presidente Derqui, localidad donde funciona el nuevo centro de testeo, también se abrió recientemente un hospital público, que suma 26 camas. Además se reabrió la ex maternidad Meisner para atender casos de covid. El corazón del sistema sanitario es el Hospital Central Sanguinetti, en el centro de Pilar; a él se suman el Pediátrico Falcón y la maternidad. Es importante destacar también el rol del Centro de Aislamiento de Villa Maristas.