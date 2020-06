Malvinas Argentinas: Estudiantes realizaron la Promesa a la Bandera desde sus casas

Diario de la ciudad de MAnuel Alberti (21-6-20) www.manuelalberti.com.ar – En el Día de la Bandera, el intendente de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini realizó, a través de un video, la toma de promesa de lealtad a la bandera nacional a estudiantes de 4to grado que grabaron el momento desde sus hogares. La ceremonia virtual fue difundida desde las redes sociales del intendente por la tarde.



En su discurso, Nardini inició saludando a la comunidad educativa “en un día particular y diferente” refiriéndose a la nueva manera de realizar este acto, en momentos donde rige el aislamiento social obligatorio producto de las medidas de prevención por el virus Covid-19, que tradicionalmente cuenta con miles de estudiantes reunidos para celebrar a coro: “¡Sí, prometo!”.



“Lo hacemos virtual de acuerdo a lo que está pasando. Hoy no nos podemos encontrar para celebrarlo como siempre y es importante porque se conmemoran 250 años del nacimiento de Manuel Belgrano, 200 años de su fallecimiento y 25 que estamos cumpliendo en el Municipio de Malvinas Argentinas. Por eso no queríamos dejar de hacerlo para que cada uno pueda hacer la promesa y que la puedan recordar por siempre. Es un momento histórico, tal vez sea no vuelva a suceder este tipo de acto de esta manera”, dijo Nardini.



Luego de la promesa de cada escuela, el intendente agregó: “Los felicito a todos. Están cuidándose junto a sus familias y les agradezco el compromiso de cuidarse los unos a los otros. Esperemos que el año próximo podamos encontrarnos como lo hacemos habitualmente”. Y destacó el trabajo docente: “Un gran saludo a los y las docentes que ayudan para que cada chico pueda hacer la promesa a la bandera, les deseo lo mejor y Dios los bendiga”.



Anteriormente, en horas de la mañana, el jefe comunal acompañó a Ezequiel, estudiante de 4to B de la Escuela Primaria N° 16 de Tierras Altas, quién fue seleccionado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para representar a Malvinas Argentinas y participar del acto formal realizado por el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y la directora general de Escuelas, Agustina Vila, junto a los 135 municipios de la Provincia. En este encuentro, Ezequiel fue uno de los 10 elegidos para dialogar con el gobernador durante la transmisión virtual. En ese momento, el niño dijo prometer a la bandera: “Mi orgullo y mi felicidad”.