Malvinas Argentinas: Estado de situación actual del COVID-19
LUNES 25 DE MAYO 2020 – ESTADO DE SITUACIÓN ACTUAL DEL COVID-19 EN MALVINAS ARGENTINAS
EN EL DÍA DE LA FECHA (25 DE MAYO) NO SE HAN CONFIRMADO NUEVOS CASOS CON RESULTADO POSITIVO DE COVID 19, POR LO CUAL EL REPORTE AL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD ARGENTINO (S.I.S.A.) ES EL SIGUIENTE:
SETENTA Y OCHO (78) CASOS CONFIRMADOS CON RESULTADO POSITIVO. DE LOS CUALES:
QUINCE (15) PERSONAS RECIBIERON SU ALTA MÉDICA.
TREINTA Y TRES (33) PERSONAS INTERNADAS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE MALVINAS ARGENTINAS.
DOCE (12) PERSONAS SE ENCUENTRAN AISLADAS EN SUS HOGARES CON SEGUIMIENTO AMBULATORIO.
DOS (2) PERSONAS FUERON DERIVADAS A INSTITUCIONES DEPENDIENTES DE SU OBRA SOCIAL.
DIECISÉIS (16) PERSONAS INTERNADAS EN INSTITUCIONES PRIVADAS FUERA DEL DISTRITO.
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO (891) CASOS DESCARTADOS CON SINTOMATOLOGÍA COMPATIBLE CUYO RESULTADO FUE NEGATIVO.
DIEZ (10) CASOS EN ESTUDIO A LA ESPERA DE RESULTADO DE LABORATORIO.
CATORCE (14) PERSONAS FALLECIDAS.
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