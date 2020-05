Tres supermercados clausurados por sobreprecios en Lagomarsino

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (22-5-20) www.manuelalberti.com.ar – En el marco de los operativos de control de precios que tienen por objetivo proteger las economías familiares, el Municipio procedió hoy a la clausura de tres supermercados en la localidad de Lagomarsino, por vender decenas de productos por encima de los precios máximos permitidos. La Municipalidad ya había realizado inspecciones previas en los tres establecimientos y advertido sobre distintas irregularidades.



“Seguimos controlando que se cumpla con lo que corresponde, hay comerciantes que todavía no entendieron que no se puede especular ni sacar provecho de la comida de la gente, y nosotros vamos a usar todas las herramientas a disposición para que el derecho de los pilarenses a acceder a los productos esenciales a un precio justo no sea vulnerado” expresó el secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario, Santiago Laurent.



La Dirección de Defensa del Consumidor y el Cuerpo único de Inspectores constató hoy en el Supermercado “Ideas Dulces” de Avenida Constitución unos 60 productos, muchos de ellos de primera necesidad, con sobreprecios de hasta un 34%. También se detectaron otras irregularidades, como la falta de declaración jurada, por lo que se procedió a la clausura.



En “Super Market”, también sobre Avenida Constitución, se encontraron más de 30 productos incumpliendo el acuerdo de precios. También se detectó mercadería vencida en góndola y productos fraccionados sin permiso, lo cual fue decomisado, además de establecerse la clausura del local.



Finalmente, en el Supermercado “Eterno”, sobre la calle Beliera, se corroboraron también más de 30 productos con sobreprecios, muchos de ellos de primera necesidad; así como mercadería vencida y productos fraccionados sin el permiso correspondiente, por lo que se procedió al decomiso de los mismos y a la clausura del comercio.



“Los precios máximos continúan vigentes, la Secretaría de Comercio Interior, con Paula Español a la cabeza, prorrogó esta semana el acuerdo para que todos los ciudadanos accedan a unos 300 productos básicos a un precio justo, una decisión de un Estado presente para cuidar a todos en esta situación tan difícil” señaló el intendente Federico Achával.



Cabe señalar que al día de la fecha el Municipio inspeccionó 382 comercios entre supermercados mayoristas y minoristas, farmacias, verdulerías, carnicerías y comercios de venta de gas, relevando precios y stock; labrándose 187 actas de infracción y clausurando 22 comercios.



Se pueden denunciar sobreprecios en comercios del distrito por whatsapp al 11-23857315 y corroborar la lista de precios en https://preciosmaximos.argentina.gob.ar/.