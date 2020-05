Nuevo operativo de entrega de alimentos a los alumnos de escuelas públicas de Pilar

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (19-5-20) www.manuelalberti.com.ar – En el marco del conjunto de acciones destinadas a seguir cuidando a todos los vecinos de Pilar y especialmente a aquellos sectores más vulnerables, el Municipio puso en marcha la tercera etapa de entrega de alimentos a los alumnos de las escuelas públicas del distrito y sus familias, a través del Servicio Alimentario Escolar, para que aquellos chicos y chicas que, previo al aislamiento, asistían a los comedores escolares, sigan recibiendo este importante apoyo nutricional, que en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio se hace bajo la modalidad de entrega de bolsones de comida.



“Es muy importante para nosotros seguir estando junto a la comunidad educativa en este contexto de pandemia con esta implementación del Servicio Alimentario Escolar, en el que todas las familias de las escuelas públicas del distrito son acompañadas. Los docentes, auxiliares y la Subsecretaría de Educación hacen un gran esfuerzo para, hoy más que nunca, contener a las familias”, dijo el intendente Federico Achával.



Por su parte, el subsecretario de Educación, Damián Espíndola, resaltó que “Esta es la tercera entrega que el Municipio está haciendo en todas las escuelas con servicio alimentario. Gracias al compromiso del intendente, los docentes no tienen que elegir qué chicos reciben la mercadería y quienes no, porque la Municipalidad tomó la decisión de poder llegar a la totalidad de la matrícula. Las familias se acercan a las escuelas no sólo a buscar los bolsones, sino también a retirar los manuales de continuidad pedagógica. Para nosotros es clave ese vínculo, las familias saben que hay alguien que está esperando a sus hijos”.



Cabe señalar que el operativo se efectúa cumpliendo con todas las medidas sanitarias de prevención, que incluye el uso de máscaras por parte del personal a cargo, además de tapabocas y de alcohol en gel. Asimismo, para evitar aglomeraciones y cumplir así con el distanciamiento social, se confeccionó un cronograma con días y horarios específicos para acercarse, que es comunicado a los padres y madres por cada uno de los 118 establecimientos educativos.



“Estamos trabajando para que nuestros chicos se queden en casa con acompañamiento alimentario y pedagógico, para que puedan seguir estudiando; para eso es necesario un Municipio y Provincia presentes, y hoy estamos cumpliendo con eso”, finalizó el intendente.