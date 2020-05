El Municipio de Pilar clausuró un comercio por cobrar recargo por el uso de la Tarjeta AlimentAR

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (15-5-20) www.manuelalberti.com.ar – En el marco de los controles diarios a comercios del distrito para garantizar que cumplan con los precios máximos establecidos por el gobierno nacional, el Municipio clausuró hoy un supermercado en Manuel Alberti, que había sido denunciado por los vecinos por cobrar un adicional para el pago con la Tarjeta AlimentAR.



Se trata de Plus Market, ubicado en Santa Teresa 923. Vecinos de Alberti denunciaron, a través de la línea de whastapp habilitada especialmente para tal fin, que en este supermercado se cobraban recargos del 5% en compras realizadas con la tarjeta alimentaria, lo cual está expresamente prohibido, así como con otros medios de pago electrónicos. Cabe señalar que Plus Market ya había sido infraccionado anteriormente por violar el acuerdo de precios máximos.



“Es inaceptable que un comercio pretenda cobrar un adicional por el pago con la Tarjeta AlimentAR, así como también está prohibido que se exijan compras mínimas o por el total del monto de la tarjeta. AlimentAR es un instrumento para asistir a las familias de menos recursos, para que puedan acceder a una canasta básica saludable, para garantizar el derecho a la alimentación de los niños y niñas. De ninguna manera permitiremos que unos vivos quieran aprovecharse de los sectores más vulnerables” dijo el secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario, Santiago Laurent.



Y añadió: “El Programa Argentina Contra el Hambre establece mecanismos sólidos para controlar que no se abuse de la buena fe de los beneficiarios de la Tarjeta. El cobro de recargos es ilegal y un abuso inaceptable, aún más grave en medio de una emergencia sanitaria y la pandemia, donde debe primar el cuidarnos entre todos. Seguiremos controlando cada día desde el Municipio para resguardar los derechos de nuestros vecinos”.



La Dirección de Defensa del Consumidor y el Cuerpo Único de Inspectores detectaron en Plus Market numerosas infracciones; además del cobro de recargos por tarjetas AlimentAR, de debido y crédito en un pago, se corroboró la venta de productos con precios por encima de los máximos, mercadería vencida en góndola, falta de declaración jurada, mercadería fraccionada sin autorización y falta de higiene en el depósito. Por lo tanto, se procedió a la clausura del comercio.



Cabe señalar que a la fecha el Municipio realizó un total de 314 inspecciones y relevamientos a supermercados mayoristas y minoristas, farmacias, verdulerías y carnicerías; labrando 161 actas de infracción y efectuando 16 clausuras preventivas.



“En Pilar no hay lugar para actitudes ventajeras y abusivas, ni subiendo los precios por encima de lo permitido, ni intentando sacar provecho de los mecanismos de asistencia del Estado. Este supermercado ya había sido infraccionado, siguió incumpliendo y ahora fue clausurado. A los especuladores les caeremos con todas las herramientas disponibles para que cumplan con lo que corresponde”, destacó por su parte el intendente Federico Achával.



Los vecinos pueden denunciar sobreprecios en comercios del distrito al whatsapp 11-23857315 o por mail a defconsumidor@pilar.gov.ar. Los precios máximos están disponibles en https://precios maximos.argentina.gob.ar/.