El Municipio de Pilar estableció la forma en que continuará el Aislamiento Preventivo Social Obligatorio

Diario de la ciudadde Manuel Alberti (11-5-20) www.manuelalberti.com.ar – Con la nueva prórroga del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el Municipio publicó los Decretos que regularán una acotada actividad industrial, comercial y social. Puntualmente, el Ejecutivo comunal estableció los casos de la industria, el comercio de proximidad y los barrios privados.



En ese sentido, el Intendente Federico Achával expresó que “Empezamos una nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que requiere máxima responsabilidad y compromiso de los distintos sectores de la sociedad. Hasta ahora los resultados fueron contundentes: la curva de contagios en argentina es mucho menor a la de otros países. Eso, significa nada más y nada menos que haber salvado vidas. Desde el Municipio trabajamos en la elaboración de tres decretos muy rigurosos que consideramos fundamentales para esta nueva etapa: protocolo para comercios, para industrias y para barrios cerrados. La prioridad es la salud, seguimos estando en aislamiento, herramienta con la que hemos logrado muchísimo. Como dijo el Presidente, un error se paga en vidas y es fundamental no arriesgar lo logrado hasta ahora”.



En cuanto a la industria y el comercio, empezarán a funcionar ciertos rubros específicos. Las empresas deberán confeccionar un plan de trabajo con medidas preventivas, que además de garantizar las condiciones internas de salubridad, presenten soluciones que atiendan al desplazamiento de los trabajadores, evitando el uso del transporte público. Además los empleados deben contar con domicilio real en el distrito, a fin de evitar la circulación entre partidos. La nómina de personal debe ser la mínima indispensable, y no pueden integrar, tanto ellos como sus convivientes, grupos de riesgo. Serán la Secretaría de Salud y la Dirección de Infectología del Municipio quienes darán las autorizaciones en los casos que corresponda.



Con respecto a los comercios de cercanía, la apertura será administrada, trabajando a partir de las propuestas que acerquen al Ejecutivo las cámaras de comercio de todas las localidades. Sin embargo, en todos los casos, lo fundamental será que se trate de comercios de proximidad, a fin de evitar la circulación. Los establecimientos se atendrán a estrictos protocolos sanitarios. Entre ellos, el de higiene y salud en el trabajo, que obliga a los comercios a dar aviso formal e inmediato a Municipio en caso de detectar casos de Covid-19, sean confirmados o sospechosos, a partir de lo cual se procede a una rigurosa desinfección del lugar y el aislamiento de quienes tuvieran contacto con la persona infectada.



Finalmente, existirá la posibilidad de habilitar la circulación de las calles internas en los barrios cerrados, para lo cual cada administración deberá elaborar un protocolo. Se estudia dar el permiso únicamente para las calles internas, lo cual de ninguna manera contemplaría el uso de áreas comunes o deportivas. El análisis de esta situación se desprende de que en los barrios abiertos los vecinos tienen la posibilidad de caminar hasta los comercios esenciales de proximidad, no así en los barrios cerrados.



Las habilitaciones para funcionar no son de ninguna manera automáticas, tanto industrias y comercios, como las administraciones de urbanizaciones cerradas, deberán enviar sus solicitudes con los detalles correspondientes a cada caso, planes de trabajo y protocolos de seguridad sanitaria, por correo electrónico a municipalidaddelpilar@pilar.gov.ar detallando en el asunto el tipo de solicitud enviada. Toda la documentación será evaluada por la Secretaría de Salud y la Dirección de Infectología del Municipio que determinarán si el trámite será rechazado, puede continuar curso o se requiere mayor información.