Bullrich: “Pilar es una municipalidad partidaria, donde sólo valen los amigos”

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (12-5-20) www.manuelalberti.com.ar – Este martes, la agrupación “La Pilarense” que conduce el dirigente local Matías Yofe, organizó una charla virtual con Patricia Bullrich, quien pudo hablar ante una nutrida audiencia de casi un centenar de vecinos. También fueron invitados al evento concejales de Juntos por el Cambio Jesica Bortule y Analía Leguizamón, la Diputada Nacional Marcela Campagnoli y el ex Intendente Nicolas Ducoté.

La disertación, denominada ‘Charlas sobre actualidad Política’, refirió a la difícil situación actual y su perspectiva a futuro.

La presidente del Pro comenzó expresando que “Existen tres elementos que desde Juntos por el Cambio debemos plantearnos: Cuidar la salud, proteger la economía y finalmente, velar por las libertades e instituciones republicanas.”

A la vez que detallo: “Tenemos un contrato social con el electorado. Debemos trabajar en nuestro distrito, ser solidarios con la gente, cuidarlos y promover que no se contagien. Pero tambien debemos ayudar a los comerciantes, a los empresarios, a los monotributistas, a todos los que la están pasando mal, y especialmente, defender la institucionalidad y la república… El virus es duro, pero también es duro no saber qué hacer al otro día”.

Consultada por Matías Yofe sobre cómo ve Pilar, Patricia Bullrich fue categórica:

“En Pilar arrancaron mal; el intendente echando miles de personas; hoy es una municipalidad partidaria, dónde sólo valen los amigos, no podemos permitir eso”.

La dirigente fue más allá con el tema del abuso institucional, “Tampoco podemos aceptar que un intendente se crea el dueño de un estado municipal. No es el dueño, no puede decir este ‘negocio cierra y éste queda abierto’, porque terminan cerrando el negocio del adversario y dejando abierto el del amigo”.

Cuando algunos participantes, cuestionaron a referentes de Juntos por el Cambio por sus actitudes de acercamiento al gobierno nacional, la ex ministra respondió que “no nos interesa ser un partido que sea el hermano menor del kirchnerismo, nos votaron para ser oposición y tener un discurso con que nuestra gente se sienta representada. Lo que hay no son distintas visiones sino distintos roles. No nos sirve callarnos, nos hace perder espacio, podemos ser colaborativos pero sin caer en la lógica de la extorsión”.

Otro de los temas tratados es la necesidad de reapertura del Concejo Deliberante de Pilar.

Matias Yofe contó que La Pilarense ya inició una campaña de junta de firmas para presionar la reapertura, a lo que la presidente del partido tomó la posta y planteó a los concejales presentes (Bortule y Leguizamón) medidas de acción directa más concretas para el bloque y comprometió su apoyo.

Tras casi dos horas de debate productivo, Matías Yofe quien organizó la disertación, le agradeció a “Patricia por regalarnos tu tiempo, ya que es muy importante para Argentina y para Pilar conocer cómo estamos y hacia dónde vamos. También agradezco a todos los vecinos que estuvieron, a los concejales, a la diputada Marce Campagnoli, y a Nico por el apoyo de siempre”

Acto seguido le dio la palabra a Campagnoli, quien destacó las iniciativas de La Pilarense en traer a Pilar a los políticos más relevantes del país.

Por su parte, el ex intendente Ducoté celebro el encuentro comentando que desde su espacio siguen contactandose con cientos de vecinos para acompañarlos en estos difíciles momentos.