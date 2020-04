El Intendente ratificó que el aislamiento continúa en Pilar sin modificaciones

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (28-4-20) www.manuelalberti.com.ar – El intendente Federico Achával apoyó la decisión del Presidente Alberto Fernández de extender el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, y firmó hoy un decreto que ratifica la prolongación del mismo hasta el 10 de mayo; siendo prorrogable de acuerdo a la evolución de la circulación del virus. La prolongación del aislamiento se mantiene como hasta ahora, sin modificaciones.



“Tal como mostró nuestro Presidente, el aislamiento logró ralentizar la multiplicación del virus, que ahora en lugar de duplicarse cada 3 días se duplica cada 17. Eso significa una gran cantidad de vidas salvadas, miles de ciudadanos que no contrajeron la enfermedad” dijo Achával al respecto.



Y añadió que “Entre todos, con el aislamiento social preventivo y obligatorio, estamos logrando darle la mejor pelea posible a esta pandemia. Pilar forma parte de un conglomerado de más de 500.000 habitantes, por lo que continuaremos el aislamiento sin modificaciones. Es la mejor manera de seguir cuidándonos entre todos, con un Estado presente. Y por eso firmé este decreto que ratifica que en Pilar el aislamiento se prolonga hasta el 10 de mayo”.



El decreto establece que, tal como hasta ahora, solamente podrán salir aquellas personas afectadas a actividades y servicios esenciales. El resto solo podrá salir para abastecerse de cuestiones de necesidad y urgencia, como alimentación, medicamentos o elementos de limpieza.



En cuanto a los barrios cerrados, seguirán sin poder utilizar los espacios comunes, y como en todos los barrios, los vecinos deben permanecer dentro de sus hogares. Por otro lado, continúan cerrados todos los espacios públicos del distrito, así como de actividades de entretenimiento que no estén expresamente autorizados.



En tanto, el uso de tapabocas es obligatorio para los casos que pueden salir de sus casas. Cabe señalar que los choferes de colectivo tendrán la obligación de pedir permiso de circulación y DNI antes de expedir el boleto a los pasajeros.



Finalmente, cabe aclarar que se labrarán multas ante cualquier incumplimiento.



“Sé que muchos están cansados y vienen haciendo enormes sacrificios. Pero les pido que no bajen los brazos. El esfuerzo que hicieron vale la pena si continuamos dando la pelea como hasta ahora”, finalizó Achával.