Siguen los controles de circulación y operativos en los accesos a Pilar

Diario de la ciudad de la Manuel Alberti (24-4-20) www.manuelalberti.com.ar – Durante los operativos en la circulación vehicular que se están llevando a cabo para promover el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, las fuerzas de seguridad se encuentran realizando diferentes operativos para garantizar que quienes deben trasladarse puedan hacerlo y quienes no deben hacerlo, se queden en sus casas. En este marco, en el día de hoy se infraccionó al titular de un auto que resultó abandonado en la bajada Chacabuco de la Panamericana, colectora oeste.



El personal de tránsito del municipio informó que se libró un acta de infracción de oficio al propietario por circular por una vía no autorizada y se realizó una citación por no poder identificarlo en el lugar.



El municipio recuerda que continúan cerrados varios accesos y egresos en el distrito por barreras vehiculares para de esta manera evitar la circulación que no esté contemplada en el decreto del gobierno nacional. Además, que las multas por circular indebidamente ascienden a 40.000 pesos.



Estas medidas buscan alcanzar un control total y eficiente sobre los vehículos que ingresan o egresan del Partido. En cada control se verifica que cada ocupante cuente con las debidas autorizaciones para poder circular.



Quienes no cumplan con las adecuadas circunstancias de circulación, serán notificados y denunciados a la justicia.



Se recuerda que se toman estas medidas preventivas para evitar la propagación del virus del COVID-19.