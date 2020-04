Pichetto charló con ‘La Pilarense’ sobre crisis, economía y salud

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (24-4-20) www.manielalberti.com.ar – El ex senador Miguel Ángel Pichetto tuvo una charla online exclusiva con quienes representan su espacio político a nivel local, la agrupación La Pilarense, con los que analizó acciones para enfrentar la crisis económico social acentuada por la pandemia.

“Es cierto que la salud es lo más importante, pero hay que empezar hablar de cómo se sale de esta situación (la cuarentena total) porque este ‘parate’ es devastador, es letal para el comerciante, el que trabaja por su cuenta, el empleado y el empresario”, planteó Pichetto al comenzar la reunión.

Quien fuera candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, siguió graficando la gravedad de la situación actual afirmando que “cada semana de cuarentena es medio punto menos de PBI, eso se traduce en más pobreza… Nadie habla de cómo se sale, quieren poner en cuarentena nuestras voces”.

Al respecto, Matías Yofe, quien dirige la agrupación La Pilarense, contó que la extensa charla de más de dos horas los inspiró a seguir adelante con el trabajo institucional, social y de territorio que vienen realizando.

“Miguel nos pidió que atendamos las necesidades de los trabajadores y vecinos que ven cómo su calidad de vida empeora día a dia. Y quiere que lideremos un cambio real proponiendo medidas que beneficien un mejor funcionamiento de la economia y las instituciones republicanas, obviamente, sin descuidar el tema salud”.

Pichetto fue lapidario con la gestión de Achaval al ser consultada su opinión sobre la reciente utilización política de la ayuda social, donde el gobierno local puso folletos partidarios dentro de los bolsones de alimentos entregados en colegios: “Es una acción miserable y muestra lo peor de la política, es simple feudalismo, un despropósito”.

Asimismo, cuando un participante le preguntó qué reflexión le merece cierto silencio oportunista de buena parte de la oposición, el ex senador aprovechó y dejó clara su visión sobre el rol que deben adoptar los políticos y los representantes en tiempos de crisis, el ex senador disparó:

“Si no hablas en los momentos difíciles ¿cuándo lo vas a hacer?” y advirtió que “el peor escenario de la política es el vacío, nunca se construye sobre la base del silencio ni de la oportunidad”.

La reunión virtual organizada por La Pilarense, también contó con presencias nacionales del mismo espacio, tales como el mediático Iñaki Gutiérrez, el ex candidato a gobernador Gustavo “Pata” Alvarez, y otros invitados especiales, que participaron junto a los miembros de la agrupación.

Como corolario final, Miguel Ángel Pichetto agradeció a La Pilarense por el gran trabajo que están realizando en Pilar y expresó ayuden a “impulsar una salida gradual de la cuarentena, por regiones y por rubros, con mayor cantidad de testeos para que la economía vuelva a mejorar la calidad de vida de la gente a través del trabajo”.