La Secretaria de Comercio y el Municipio de Pilar clausuraron un importante hipermercado

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (16-4-20) www.manuelalberti.com.ar – El intendente Federico Achával participó hoy junto a la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, de las inspecciones que el equipo de inspectores municipales realiza en todo el distrito. Durante la inspección en un conocido hipermercado ubicado a un lado de la Autopista Panamericana se detectaron precios que no correspondían a los precios máximos fijados por el gobierno nacional y se procedió a la clausura del establecimiento.

“Vinimos especialmente a hacer un control de precios, que tiene un objetivo muy claro que es: cuidar el bolsillo de la gente. Este no es tiempo para avivadas, para quienes quieren ganar a costa del hambre de los demás. Por eso desde el Municipio venimos haciendo un esfuerzo muy grande en controlar supermercados, comercios, hipermercados, empresas del Parque Industrial, para que no haya aumentos sobre los precios fijados por el gobierno nacional”, remarcó Achával. “El Presidente marcó muy claramente, en primer lugar, la necesidad de cuidar la salud y la vida, pero también de ser realistas con la situación económica de muchos argentinos que vivían del día a día, y en quienes este aislamiento tiene un impacto importante. En ese sentido, nosotros venimos trabajando articuladamente con la Secretaría de Comercio Interior, para controlar los precios en todo el distrito” agregó el intendente municipal.

Por su parte, Español señaló que “en este operativo el problema era que los precios no coincidían con los precios fijados el 6 de marzo. El trabajo de la Secretaria de Comercio tiene que ver con el fortalecimiento de las inspecciones y de poder controlar que estas subas de precios no existan y que no haya vivos en ningún lado de la cadena”.

“Este es un trabajo de todos, como comunidad. Por eso incorporamos nuevas herramientas y sumamos un número de denuncia para que el vecino pueda enviar una foto del precio en góndola o del precio en el ticket y nosotros rápidamente realizar la inspección de ese comercio para hacerlos retrotraer el precio al que corresponde, o proceder a la clausura a partir de las facultades que nos ha dado la Secretaría de Comercio Interior. El objetivo de todo esto es cuidar el bolsillo de los pilarenses”, finalizó Achával.