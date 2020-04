El Municipio de Pilar lanza un teléfono de denuncias por incumplimientos de precios

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (16-4-20) www.manuelalberti.com.ar – Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los precios máximos establecidos por el gobierno nacional, el Municipio creó una línea telefónica para que los vecinos puedan realizar denuncias de manera sencilla en casos en que no se respeten los precios en comercios del distrito. El número es 11-23857315, a donde los pilarenses podrán comunicarse vía whatsapp. Esta herramienta se da en el marco del decreto del Presidente que otorga facultades a los intendentes para fiscalizar.



“El Municipio es el primer mostrador para los vecinos ante el Estado, desde donde apuntamos a cuidarlos a todos, estar cerca, y hacer cumplir los precios máximos es una manera de hacerlo. Conocemos a los supermercados, a los comercios de cercanía, y estamos haciendo controles todos los días. Le pedimos a los pilarenses que sumen su compromiso, que cuando noten que los precios máximos no se cumplen nos ayuden, y la manera es denunciar, hacérnoslo saber. Así, entre todos, haremos más efectivos los controles y podremos sancionar cuando sea necesario. Este teléfono es una herramienta que desde Pilar, y a partir de la decisión de Alberto Fernández de que los municipios estemos al frente de la lucha contra los especuladores, ponemos a disposición de los vecinos, para cuidar las economías familiares”, señaló el intendente Federico Achával.



El jefe comunal expuso que “El combate contra esta pandemia lo damos juntos, el Municipio, los comercios y supermercados que responsablemente mantienen precios y stock, los vecinos que se comprometan y denuncien, los gobiernos provincial y nacional. Tenemos que cuidarnos entre todos”.



Por su parte, el secretario de Gobierno y Desarrollo Comunal, Santiago Laurent, resaltó que “Desde el Municipio estamos saliendo todos los días a hacer controles en supermercados y pequeños comercios, pero para que el acuerdo de precios máximos se cumpla necesitamos también que los vecinos se comprometan, que si ven un producto en góndola cuyo precio supera el máximo, que hagan la denuncia a este nuevo número. No puede haber avivadas en este contexto difícil, ni gente que saque provecho a costa de quienes la están pasando mal”.



Los precios máximos pueden corroborarse en https://preciosmaximos.argentina.gob.ar/