Diario de la ciudad de Manuel Alberti (15-4-20) www.manuelalberti.com.ar – El Municipio de Pilar pone en marcha un nuevo operativo de entrega de alimentos a través del Sistema Alimentario Escolar, destinado a los alumnos de las escuelas públicas del distrito y sus familias. “El coronavirus ha modificado la vida de todos, y representa un desafío enorme en términos sanitarios, pero también en cuanto a la economía, la educación y la alimentación. Junto a la Provincia de Buenos Aires estamos garantizando que los alumnos que diariamente asistían a los comedores de las escuelas públicas no se queden sin ese plato de comida” expresó el intendente Federico Achával.



Sobre este nuevo operativo, Achával informó que “Junto a la Subsecretaría de Educación del Municipio y en coordinación con el Consejo Escolar estamos realizando un cronograma con días y horarios para organizar el retiro de los alimentos por parte de los padres y madres de manera segura, cuidando que no haya muchas personas a la vez. Cada escuela le va a avisar a las familias en qué día y horario tienen que acercarse. Todos han sido muy conscientes sobre las medidas preventivas, guardando las distancias por ejemplo, la comunidad está muy comprometida con el cuidado de la salud, y queremos tomar todos los recaudos para que así siga siendo”.



El intendente se refirió también a la continuidad pedagógica, y en ese sentido expuso que “Con Provincia estamos entregando además material para que los chicos puedan seguir estudiando desde sus casas y que no pierdan contenidos. Para nosotros es muy importante poder garantizar la alimentación y también la continuidad del ciclo escolar y el aprendizaje”.



“Sabemos que es una situación difícil para muchos vecinos, que en este contexto hay familias que no llegan a fin de mes. Desde el Estado seguiremos acompañando a los pilarenses, continuando con el SAE y la entrega de comida para que las familias puedan cocinar en sus casas, que nuestros chicos y chicas puedan seguir alimentándose y no pasen hambre” añadió el Jefe Comunal.



“Hoy más que nunca es necesario un Estado presente. Desde el Municipio seguiremos trabajando para cuidar a todos y que las medidas de asistencia lleguen a los que lo necesitan. Como dice Alberto Fernández, la prioridad es la salud y la vida. Y por eso también es muy importante que como comunidad nos sigamos cuidando entre todos, que sigamos cumpliendo con el aislamiento, saliendo únicamente si es estrictamente necesario. Esa es la mejor manera de combatir el virus, está dando resultados y por eso es fundamental que no aflojemos”, finalizó Achával.