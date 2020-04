Preocupación en transportistas escolares de Pilar por la falta de trabajo

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (13-4-20) www.manuelalberti.com.ar – La Asociacion de Transportistas Escolares y Servicios contratados de Pilar se encuentran en una dificil situación económica y laboral ya que vienen de un receso de dos meses y no disponen de entradas de dinero. En este 2020 sólo pudieron trabajar 15 dias en marzo, buscan pedirles a las autoridades correspondientes (municipales, provinciales y nacionales) que sean escuchados y tenidos en cuenta ya que aseguran que fueron los primeros afectados y serán los últimos en comenzar a trabajar.

Dentro del desesperado pedido apelan a que durante 120 dias se suspenda el pago de patentes , habilitaciones y VTV entre otras cosas puesto que sin ningún tipo de ingresos no pueden realizar dichos pagos.

“La situación es muy preocupante y nos angustia mucho. Hay compañeros que han comprado unidades nuevas y no pueden pagarlas por ejemplo, esta es una situación que nos involucra a todos: choferes, celadores y dueños.

Por mí parte no sé cómo pagar monotributo como muchos de mis compañero y lo peor es que tenemos en la obra social hijos discapacitados que dependen de esto ya que si no se paga pierden remedios, terapias, centro de día colegios especiales etc. y es desesperante saber que si no tiene su medicación termina internado o con paro cardiorespiratorio por falta de su medicación. Comprendan que somos gente de trabajo y que dependen muchas familias también de esto no solo los dueños de las unidades sino también choferes. Muchos padres no pagan y no comprenden que nosotros no somos empresas grandes somos familias que se dedican a esto” manifestó aflijida Verónica Ibarra, quien se desempeña desde hace tiempo en el distrito.