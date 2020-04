El Municipio de Pilar continúa relevando que se cumplan los precios máximos

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (2-4-20) www.manuelalberti.com.ar – Con el objetivo de cuidar las economías familiares en este contexto de emergencia, la Municipalidad, a través de la Dirección de Defensa del Consumidor y el cuerpo único de inspectores, dependientes de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunal, continúa controlando los precios máximos establecidos por la ley de abastecimiento.

“El Municipio está en las calles controlando y no permitirá avivadas. Estamos sancionando a aquellos comercios que incumplen con la normativa, porque en un contexto tan delicado no puede haber lugar para la especulación. Como Estado, vamos a garantizar que no se saque provecho a costa de la gente, estamos para cuidar a los pilarenses”, dijo el Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunal, Santiago Laurent.

El día de ayer se labraron actas a diez supermercados del distrito, por incumplir precios: tres en Del Viso, tres en Derqui y cuatro en diferentes barrios de Pilar. Asimismo, otros cuatro supermercados fueron relevados sin haberse registrado incumplimientos. Y otros dos se encontraban cerrados.

Cabe señalar que, hasta ayer, se inspeccionaron unos 82 comercios, entre hipermercados, supermercados, minimercados y farmacias de todo el distrito, habiéndose labrado 29 actas de infracción por vender productos por encima de los precios máximos indicados por el gobierno nacional.

Aproximadamente, el 40% de los comercios en el distrito cumplen con los precios máximos. Otro 40% incumple la normativa y será correspondientemente sancionada, en tanto un 20% de los comercios se encuentra cerrados. Los sobreprecios relevados alcanzan diferencias de hasta un 25% de suba.

Los precios máximos establecidos en la ley de abastecimiento son los informados al 6 de marzo, y el listado completo puede conocerse en www.argentina.gob.ar/preciosmaximos. Los vecinos que verifiquen incumplimientos al momento de realizar sus compras, pueden realizar la denuncia correspondiente por correo electrónico a defconsumidor@pilar.gov.ar, de ser posible con una fotografía del producto y su precio en góndola o del ticket.