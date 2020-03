El Documental KM 42 que narra la historia de la localidad de Manuel Alberti se estrena On Line este viernes

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (25-3-20) www.manuelalberti.com.ar – A poco de cumplirse 10 años del inicio de un reencuentro de la localidad de Manuel Alberti con su historia se podrá ver On Line KM 42, el documental basado en el libro del mismo nombre escrito en 2011 por el Periodista, escritor e historiador , restaurador y conductor de TV, José Cuello

Así lo anunció recientemente desde las redes su creador, quien detalló que ante la situación de aislamiento social que se vive, ha tomado la decisión de presentarlo en la plataforma en línea (YouTube) para que muchas personas (que aún no lo vieron o que quieran revivirlo) puedan verlo desde la comodidad de sus casas.

La proyección llega a la red, luego de haberse estrenado en CINE, en TELEVISIÓN y en un sin fin de instituciones y colegios durante casi una década.

El estreno está previsto para realizarse en directo este viernes 27 de marzo a las 22.00 hs (hora local) a través del canal del autor, www.youtube.com/josecuello y se recomienda suscribirse al canal previamente para recibir las notificaciones correspondientes o eventuales modificaciones en cuanto a su horario de emisión o fechas de repetición.

El documental de 56 minutos de duración (sin cortes publicitarios) ha sido galardonado con el premio Nacional Reina Del Plata en el rubro Mejor Documental , y ha participado de los Premios FundTV en su vigésima edición tras su paso por la pantalla chica, además de haber sido declarado de Interés Municipal por la Municipalidad del Pilar entre otras distinciones.

“Parece mentira que pronto se cumplan 10 años de aquel día que me propuse mediante un libro primero y seguidamente de un documental, buscar la identidad de la localidad de Manuel Alberti que me vio nacer y crecer. Ahora , en medio de esta dura situación que nos toca vivir, siento que es el mejor momento para “liberarlo” y permitir que muchas más personas conozcan nuestra historia desde sus casas y esta es la mejor forma” afirmó José Cuello quien además sostiene que no lo había realizado antes por un tema de derechos de autor que dificultaba en algún punto la subida On Line.

El documental junto al libro lograron que la localidad de Manuel Alberti tenga su fecha fundacional (11 de julio) siendo impulsado por el propio periodista y escritor con el acompañamiento de los vecinos y también ha recorrido varios países en formato de libro y de DVD, llegando incluso a ser objeto de estudio en una universidad de Alemania y también encontrarse en las manos del Papa Francisco en el vaticano desde donde la Santa Sede ha hecho llegar sus felicitaciones.

“Mucho ha pasado de aquel 2011 hasta hoy, luego de que se editara el libro y se presentara el documental Km 42” evoca Cuello, “y es momento también de anunciar una segunda parte de este libro y documental que se llamará KM 42,5 (Cuarenta y dos y medio) y que contará lo sucedido luego de que un pueblo se reencuentra con su pasado, puesto que hubo muchas consecuencias que catapultaron el interés por la historia local” Remarcó el periodista y escritor.

La historia de esta localidad pilarense en forma de libro y documental son también uno de los más valiosos tesoros que encierra la “Cápsula del tiempo M-A” creada y lanzada al futuro por Cuello en 2015 con motivo de cumplirse el cincuentenario de la localidad y que viajan al futuro para ser conocida en los años 2040 y 2065 mediante las aperturas correspondientes del dispositivo. Mientras eso ocurre la historia vuelve a presentarse en un formato de streaming para renovar su compromiso y mantener vivo el origen de una localidad llamada Manuel Alberti

Fecha de estreno On Line: 27-3-20

Horario: 22.00

Canal: www.youtube.com/josecuello