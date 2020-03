La Asociación Civil “Rinconcito del Pilar” Cumple 20 años en Manuel Alberti

Por José Cuello.

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (15-3-20) www.manuelalberti.com.ar – Creada por Diego Vivas hace dos décadas la Asociación Civil “Rinconcito del Pilar” enfrenta y supera desafíos a diario para ayudar a los que más lo necesitan. Así lo siente Vivas quien nació en San Miguel pero a las pocas horas ya estaba en Manuel Alberti donde vivía su familia. Su abuelo Gregorio Marcelino Vivas había elegido este paraje para dejar su Córdoba natal y establecerse aquí. De esa historia se nutren los recuerdos de Diego quien consultado por el Diario de la ciudad de Manuel Alberti se define como un “Albertino apasionado por ser solidario que piensa siempre en las dificultades de los demás actuando en consecuencia para mitigar el sufrimiento ajeno.”

El solidario vecino profesa esta filosofía de vida puesto que vivió en primera persona desde pequeño la falta de recursos en su seno familiar y de esa manera aprendió el valor de la palabra “solidaridad”.

A su cargo se encuentra dicha Asociación Civil la cual nació en el año 2000, pero que recibió la personería jurídica recién en 2008 tras una larga lucha por conseguirla, puesto que demoró en obtener el reconocimiento municipal.

“Rinconcito es una Asociación Civil que continuamente lucha por el bienestar y reivindicación de los derechos de la gente. Se canaliza a través de los comedores disminuidos en la actualidad de un total de 3 a 5 por no contar con los recursos” afirma su creador.

Hoy Diego mira para atrás y recuerda los duros comienzos que fueron forjados junto a un puñado de casi 20 personas trabajando en una huerta ubicada en la calle Formosa 1950 del Barrio “El Rocío”.

Desde aquellos días hasta el presente, la Asociación y Diego siempre dijeron “presente” cuando alguien necesitó ayuda alimentaria y especialmente contención. Pero no solo de alimento se nutren los vecinos, sino de la Cultura también y en este sentido estuvieron presentes y acompañaron hechos relevantes para la localidad tales como la presentación del Libro KM 42 (Historia de una localidad llamada Manuel Alberti) en el año 2011, o como el lanzamiento de la Cápsula del Tiempo M-A en 2015. Sin duda otra de las colaboraciones que sale inmediatamente a la luz, son las esperadas celebraciones del Día del Niño junto a los pequeños albertinos a los cuales se les dibuja una gran sonrisa cada año.

Vivas va un paso más allá de los desafíos y compromisos con la sociedad local y recientemente encaró uno muy personal al cursar la Licenciatura en Política Social de la UBA, haciéndose de una visión muy objetiva de la política contemporánea. En ese sentido se refirió diciendo “Veo con buenos ojos las medidas del gobierno nacional con respecto a temas tales como la tarjeta alimentaria, medicamentos gratuitos para los abuelos y el gran apoyo tecnológicos para los chicos“.

En efecto, han pasado 20 años de arduo trabajo social y solidario y su misión continúa con el roperito solidario, la capacitación para una salida laboral, la pedicura, las charlas sobre violencia de género y en especial una idea propia que se trata del comedor de adultos mayores que ya lleva más de tres años funcionando desde el Centro de Jubilados y Pensionados de Los Olivos al 1000.

“Fueron muchos errores y aciertos y a nivel personal todo esto me ayudó a crecer en el campo de la solidaridad y la política. La finalidad de Rinconcito del Pilar no pasa solamente por un plato de comida, sino pasa por lo emocional, el acompañamiento, el escuchar y el sentir empatía por el otro” reflexionó Diego agregando: “En cuanto al Futuro no quiero que se tengan que abrir más comedores, prefiero que se abran talleres para un acompañamiento cultural”.

“La gente sabe dónde encontrarme, sabe dónde vivo y saben cómo me pueden mensajear. Pero sobretodo me encuentran a mi o a mi equipo de colaboradores en la sede de la calle Los Olivos 1217, como hace 20 años” Finalizó Vivas.