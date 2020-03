Malvinas Argentinas: Leo Nardini planteó los desafíos en el 25 aniversario de Malvinas Argentinas

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (3-3-20) www.manuelalberti.com.ar – Con un recinto atento al discurso de apertura y con la presencia de vecinos en las cercanías al HCD, el jefe comunal Leonardo Nardini dio inicio a la actividades legislativas 2020. Y dedicó sus primeras palabras en agradecimiento a las familias por su acompañamiento en las últimas elecciones.

Con motivo del aniversario 25 del distrito, Nardini planteó la creación de la Comisión de Identidad y Memoria histórica de Malvinas Argentinas que reeditará el libro histórico de Malvinas Argentinas de 1999, la inauguración del Museo para la Memoria de los Ex Combatientes de Malvinas en Los Polvorines; la declaración de interés municipal en el Bicentenario de la toma de posesión argentina de las Islas Malvinas. Y se comprometió a la continuidad de actividades culturales gratuitas en todo el distrito.

Avanzado en sus dichos, el intendente celebró los avances en materia de propuestas culturales en todo el Municipio. Dijo: “El 2019 fue un año de cultura. Inauguramos la CCA, la Casa Cultura y Arte de Malvinas Argentinas. Un espacio moderno con acceso gratuito a cursos y talleres de gran excelencia, como piano o diseño gráfico morfológico. Soñábamos con tener muestras de arte, y ya se están realizando con gran participación de los vecinos”.

En cuanto a la Subsecretaría de Promoción e Integración Social detalló el “trabajo invalorable de asistencia, contención e inclusión” del área que hizo frente al contexto social deficitario que se vivió en los últimos años. También en esta línea, Nardini hizo un punteo de las obras en los establecimientos educativos y se comprometió a “una inversión de 297 millones de pesos solo para ampliación y refacción de los establecimientos escolares que es el 3,7% de nuestro presupuesto”.

La salud siempre es un tema clave en sus discursos, y una vez más esta área tendrá el mayor porcentaje del presente presupuesto. En sus palabras: “Este 2020, nuevamente, la mayor inversión estará dedicada a Salud. Un 33,7% de nuestro presupuesto. Serán 2698 millones de pesos para la salud de los malvinenses, y de los vecinos de toda la región. Una cifra enorme para un servicio que no puede escatimar recursos. Año a año hemos incrementado la inversión en Salud, porque entendemos que no se trata de destruir lo realizado, ni atacar, desprestigiar a los profesionales, porque es atacarnos a nosotros mismos. Con la salud no se juega”.

Para la seguridad, el intendente aseguró una inversión de más de 114 millones para optimizar el servicio e invertir en tecnología a fin de contar con una protección eficiente y rápida. Y en cuanto a las obras públicas, su eje estuvo en el avance de nuevos espacios públicos para el disfrute de toda la familia.

Finalmente, un momento emotivo de la apertura fue el repaso por los logros en el área de Deporte en la que se mencionó el incremento de la participación creciente de las familias en las propuestas del Estado municipal; y el homenaje a Braian Toledo que llevará su nombre en el polideportivo de Los Polvorines.