Con un Comunicado, el Interbloque Juntos Por el Cambio Pilar salió al cruce del Intendente Achaval

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (2-3-20) www.manuelalberti.com.ar – En el marco de las declaraciones realizadas por el Jefe Comunal Federico de Achaval en el inicio de las Sesiones Ordinarias del HCD llevada adelante en Presidente Derqui, se dio a conocer un COMUNICADO por parte del Interbloque JUNTOS POR EL CAMBIO PILAR que sale al cruce de las críticas que tuvo el actual Intendente para con la gestión de Nicolas Ducoté y sus funcionarios.

COMUNICADO INTERBLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO PILAR

Ante el discurso enunciado el día viernes 28 de febrero del 2020 por el Intendente Federico De Achával, quienes integramos Juntos por el Cambio Pilar en calidad de concejales y consejeros escolares expresamos:

Un absoluto repudio a las mentiras y agravios dirigidos por el Intendente hacia nuestro espacio político liderado por Nicolás Ducoté, y una profunda preocupación por lo que su ensañamiento político puede hacer a la calidad institucional y democrática de nuestro municipio.

La violencia que manifiesta De Achával desde su primer día de gestión hacia el espacio político que contó en las últimas elecciones con el apoyo de más del 45% de los vecinos pilarenses, tuvo su más burda manifestación en el discurso de inicio de sesiones del Honorable Concejo Deliberante con expresiones como que las áreas eran “mamarrachos”, que la mayor parte del personal no estaba capacitado o eran “ñoquis”, que el municipio era “tierra arrasada” entre otras expresiones.

De Achával ocupó todo su discurso con agravios hacia Juntos por el Cambio para ocultar que no cuenta con propuestas claras para los próximos 4 años de gestión: no manifestó pautas de trabajo para la inseguridad que ha azotado al municipio desde el comienzo de su administración; no hizo anuncio alguno sobre la concreción del Hospital Central que ya venía prometiendo como jefe de gabinete del ex intendente Zúccaro, no manifestó acciones concretas ni en servicios ni en obras públicas, salvo el convenio aprobado con Aysa así como tampoco ampliaciones o construcciones de nuevas escuelas como se fue dando en los últimos 4 años. Cuestiones de interés común que de mínima se esperarían de un jefe comunal en el inicio de sesiones ordinarias.

En cambio, en ocasión de un acto institucional público, quien será intendente hasta 2023 demostró un escaso respeto hacia la democracia a través de dichos provocativos hacia el cuerpo de concejales opositores que hasta el momento no ha hecho más que darle las herramientas necesarias para gobernar. Mismo escaso respeto que sólo semanas atrás encontró su expresión en despidos masivos sin justificación o en el uso de la necesidad de los pilarenses con fines políticos como fue la entrega de las tarjetas alimentar.

Por todo lo expuesto, el interbloque de concejales de Juntos Por El Cambio manifiesta estar en desacuerdo con los dichos del actual Intendente y la arenga propagada por sus concejales en el marco del inicio de sesiones ordinarias. Asímismo, le pedimos respeto por las Instituciones y que haga de público conocimiento los ejes de gestión por los cuales ha sido votado. Ahora es tiempo de gobernar, la campaña política ya ha terminado.

El interbloque será una oposición constructiva pero jamás se dejará pasar por alto atropellos, injusticias y faltas de respeto hacia este cuerpo de concejales y consejeros. Como tampoco se dejará pasar por alto el uso arbitrario de los recursos de todos los pilarenses.