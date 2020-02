El Intendente dio inicio a las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (29-2-20) www.manuelalberti.com.ar – En la tarde del viernes, en un nuevo gesto de lo que viene siendo un gobierno con la mirada puesta en la federalización, el Intendente Federico Achával dio inicio a las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante en el playón municipal de Monterrey.

“Este es un marco imponente. Estamos acá en Presidente Derqui, una localidad que supo defender por excelencia las banderas del proyecto nacional y popular, que supo resistir con la frente bien arriba un tristísimo período de ajuste, de empobrecimiento, de endeudamiento, de extranjerización que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri en la Argentina, de María Eugenia Vidal en la Provincia y de Nicolás Ducoté acá en Pilar”, fueron las primeras palabras del jefe comunal.

En lo que fue un discurso marcadamente político y firme, Achával dio el puntapié haciendo referencia al lugar en el que se realizó la primera sesión: “Este barrio de Monterrey es quizás el mejor ejemplo de lo que fueron la mentira y el engaño de Cambiemos”, disparó. “Fue acá, en donde además de una falsa promesa de felicidad, de un país con lluvia de inversiones, de una economía del segundo semestre; quedó plasmada la desilusión de una gestión que llegó con la promesa de unas esperadas obras para la comunidad de Monterrey, de $100 millones, que vinieron de Nación y tocaron el Municipio; pero después se esfumaron. Y por eso ahora un juez federal investiga al ex Intendente municipal y a su Secretario de Obras Públicas, Guillermo Iglesias, quienes están severamente complicados por haber tristemente estafado al pueblo derquino”.

La elección del lugar no fue el único gesto simbólico. El Intendente ingresó al recinto acompañado por una Comisión de Recepción integrada por diferentes representantes de Instituciones barriales. “Es quienes vienen sufriendo y soportando la dura y triste realidad de estos 4 años. A esa dificultad le vamos a hacer frente con un Estado que, con todos sus mecanismos, con todas sus fuerzas, los va a ayudar a ponerse de pie”, dijo. Esos representantes fueron Luis María Bisagno, presidente de la Sociedad de Fomento de Monterrey Sur; José Humer, del Club Nueva Estrella Agustoni; Haydee Avaca, presidenta del Centro de Jubilados Santa Rosa de Lima, de Manuel Alberti; Liliana Pérez, del merendero La Esperanza de San Antonio de Villa Rosa; Epifanía Lesme, del Merendero La Escondida y el joven Alan Muñoz.

Sobre el predio de Monterrey, Achával dio un discurso que estuvo signado por la polarización de visiones. “Cuando desde nuestro espacio político planteábamos que la gente no llegaba a fin de mes, que las madres no lograban poner 3 platos de comida diarios en la mesa para sus hijos; Cambiemos decía que el hambre no existía. La negaban con anuncios de obras públicas faraónicas. Si hasta tuvimos que decirles que el asfalto no se come”, marcó.

Luego señaló que “tanta era la mentira que hace tan sólo unos días, el gobierno Nacional de Alberto y Cristina; el gobierno de la Provincia de Axel y nosotros acá en Pilar encaramos el operativo para consagrar una histórica política pública, que se creó con el objetivo de darle una ayuda urgente a los millones de argentinos que cayeron en el pozo de la marginación y la pobreza. Y es así que repartimos las Tarjetas AlimentAR a más de 12.700 madres que tenían hambre, aunque el gobierno anterior no lo reconociera y lo tapara”.

“Tenemos la decisión y la vocación de ser un Municipio que gobierne para su gente. Tenemos la decisión y la vocación de integrar, de unir, de terminar con el Pilar, la Provincia y la Argentina divididas en donde unos tengan derechos y otros no, y hacer un lugar para todos. Tenemos la decisión de terminar con el centro versus la periferia y hacer un único municipio de Pilar, que respete a sus localidades, las tenga en cuenta y las quiera ver crecer”, afirmó. “Tenemos el compromiso de acompañar y de recomponer el terrible daño que nos dejaron y eso se hace de la mano de cada uno de los que sufrió durante todo este tiempo, abrazando las realidades más tristes y trabajando todos los días para poner a Pilar de pie”, concluyó