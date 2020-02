Con el eje en la seguridad, el Municipio se reunió con comerciantes

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (27-2-20) www.manuelalberti.com.ar – Bajo la premisa de un Estado presente y cerca de los vecinos, y ante la preocupación manifestada desde la cámara de comercio de Pilar por hechos de inseguridad, el secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario, Santiago Laurent, y el secretario de Seguridad, Federico Kruse, se reunieron esta mañana con la comisión directiva de SCIPA y otros comerciantes. De la reunión participó además la secretaria de Desarrollo Económico, Claudia Juanes.

El secretario de Gobierno sostuvo que: “Nos dejaron una situación muy grave en materia de seguridad, con un área al servicio de la política y no de los vecinos, recursos que no funcionan y personal sin capacitación”. “El intendente tiene la determinación de resolver este tema, de actuar para tener una solución de fondo” destacó Laurent. Y señaló que “Generar bases serias y de manera profesional llevará tiempo, entendemos que para quienes pasaron una situación difícil no es sencillo esperar, pero desde el primer día estamos haciendo todo lo posible con los recursos que tenemos”.

“Queremos estar cerca de los comerciantes y de todos los vecinos, y que se acerquen y nos cuenten lo que les pasa. Estamos trabajando para que Pilar sea un lugar más seguro y los pilarenses vivan tranquilos”, añadió Laurent.

Durante el encuentro, realizado en la sede de SCIPA, los comerciantes plantearon su preocupación, que fue escuchada desde el Municipio, exponiendo los lineamientos que guían la gestión en Seguridad, con miras a generar mejoras de fondo.

En ese sentido, Kruse afirmó: “Ya empezamos a tomar medidas para mejorar la seguridad. Hacerlo bien lleva tiempo, pero con el apoyo del intendente estamos trabajando para mejorar la situación”.

El secretario de Seguridad explicó que “El sistema de seguridad estaba desarticulado, recibimos autos fundidos, personal sin capacitación, no había estadísticas, entre otros tantos desmanejos”. Y afirmó que “estamos trabajando para adquirir más patrulleros y sumar más personal, al cual capacitaremos en seguridad ciudadana. Además, reforzaremos las zonas sensibles, como los centros comerciales, estamos reparando los móviles que no funcionan y articulando el trabajo con las otras fuerzas de seguridad. Estamos trabajando muy fuerte para recomponer la situación que nos dejaron”.

“Todos los días damos los pasos necesarios para que Pilar sea más seguro. Ya hicimos el diagnóstico, estamos trabajando en soluciones”, sostuvo Kruse.