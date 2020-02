San Miguel: Robó un celular y lo detuvieron cuando escapaba en tren gracias a “Ojos en Alerta”

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (14-2-20) www.manuelalberti.com.ar – Un hombre fue detenido en pleno centro del distrito luego de robarle el celular a una mujer que caminaba sobre la calle Sarmiento, casi esquina Belgrano. Otra vez el caso fue resuelto gracias a la denuncia de una vecina que fue testigo del hecho y no dudó en alertar a municipio a través del programa Ojos en Alerta.



“Le acaban de robar a una chica, que está con un nenito. Un hombre salió corriendo para el lado de la estación y estaba vestido con una camiseta deportiva roja con el número nueve”, decía el audio que envió al Centro de Operaciones Municipal (COM) por WhatsApp.



Inmediatamente desde el COM se revisaron todas las cámaras de seguridad de la zona y, gracias a las características brindadas por la vecina, se pudo identificar al delincuente corriendo hacia la estación San Miguel, donde pretendía darse a la fuga en el tren San Martín.



Cuando subía al tren, el hombre fue interceptado por la Policía Municipal y forzado a bajar al andén. Luego de pedirle la documentación y realizar la requisa correspondiente, se le encontró el celular que acababa de robar, de marca Samsung, y fue trasladado a la Comisaría 1era de San Miguel.



Ojos en Alerta es un programa de seguridad y participación ciudadana que ya conecta a más de 50 mil vecinos. A través de WhatsApp, sirve para alertar al COM ante un hecho delictivo o emergencia. Utiliza recursos como fotos, videos, mensajes de texto, audios y ubicación, convirtiendo al celular en un verdadero botón antipánico.



Esta herramienta surgió en San Miguel en noviembre de 2016 y luego fue implementándose en distintos municipios de la Provincia: ya son 14 distritos en los que está operativo, además de la Ciudad de Buenos Aires.